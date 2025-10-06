Ninja Gaiden 4 dostanie popremierowe DLC. The Two Masters rozszerzy historię

Team Ninja i PlatinumGames potwierdzają DLC do Ninja Gaiden 4.
Zaledwie nieco ponad dwa tygodnie dzielą graczy od debiutu Ninja Gaiden 4. Podczas tegorocznego Tokyo Games Show mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z nadchodzącej gry. Studio PlatinumGames i Team Ninja już teraz potwierdzają, że produkcja otrzyma popremierową zawartość. Będzie to rozszerzenie zatytułowane The Two Masters DLC.
Ninja Gaiden 4 jeszcze nie zadebiutowało, a już zapowiedziano DLC
Podczas wywiadu przeprowadzonego w ramach Official Xbox Podcast ujawniono, że dodatek trafi do graczy na początku 2026 roku. Informację tę potwierdzili Yuji Nakao, pełniący funkcję producenta i reżysera w PlatinumGames, oraz Masazaku Hirayama, reżyser z Team Ninja.
Jedną z nowości w pakiecie The Two Masters będzie wzbogacenie arsenału obu grywalnych postaci. Twórcy przygotowali również nową sekwencję fabularną, której akcja rozgrywa się po wydarzeniach opowiedzianych w bazowej grze. Reżyser Hirayama zaznaczył, że studio nie może się doczekać, by podzielić się z graczami kolejnymi detalami na temat nadchodzącej zawartości.
Oprócz głównej historii The Two Masters zaoferuje fanom dodatkowe wyzwania do wykonania po ukończeniu gry. Hirayama podsumował, że gracze będą mieli dostęp do „mnóstwa zawartości, w którą będą mogli się zagłębić”.
Ninja Gaiden 4 zadebiutuje już 21 października 2025 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
