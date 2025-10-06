Zaloguj się lub Zarejestruj

Ninja Gaiden 4 dostanie popremierowe DLC. The Two Masters rozszerzy historię

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 12:00
Team Ninja i PlatinumGames potwierdzają DLC do Ninja Gaiden 4.

Zaledwie nieco ponad dwa tygodnie dzielą graczy od debiutu Ninja Gaiden 4. Podczas tegorocznego Tokyo Games Show mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z nadchodzącej gry. Studio PlatinumGames i Team Ninja już teraz potwierdzają, że produkcja otrzyma popremierową zawartość. Będzie to rozszerzenie zatytułowane The Two Masters DLC.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 jeszcze nie zadebiutowało, a już zapowiedziano DLC

Podczas wywiadu przeprowadzonego w ramach Official Xbox Podcast ujawniono, że dodatek trafi do graczy na początku 2026 roku. Informację tę potwierdzili Yuji Nakao, pełniący funkcję producenta i reżysera w PlatinumGames, oraz Masazaku Hirayama, reżyser z Team Ninja.

Jedną z nowości w pakiecie The Two Masters będzie wzbogacenie arsenału obu grywalnych postaci. Twórcy przygotowali również nową sekwencję fabularną, której akcja rozgrywa się po wydarzeniach opowiedzianych w bazowej grze. Reżyser Hirayama zaznaczył, że studio nie może się doczekać, by podzielić się z graczami kolejnymi detalami na temat nadchodzącej zawartości.

GramTV przedstawia:

Oprócz głównej historii The Two Masters zaoferuje fanom dodatkowe wyzwania do wykonania po ukończeniu gry. Hirayama podsumował, że gracze będą mieli dostęp do „mnóstwa zawartości, w którą będą mogli się zagłębić”.

Ninja Gaiden 4 zadebiutuje już 21 października 2025 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/ninja-gaiden-4-the-two-masters-dlc-launches-in-early-2026-includes-new-story-and-post-game-content

News
DLC
dodatek
zapowiedź
gra akcji
rozszerzenie
Team Ninja
hack'n'slash
PlatinumGames
Ninja Gaiden
Xbox Game Studios
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4: The Two Masters
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

