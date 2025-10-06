Ninja Gaiden 4 dostanie popremierowe DLC. The Two Masters rozszerzy historię

Zaledwie nieco ponad dwa tygodnie dzielą graczy od debiutu Ninja Gaiden 4. Podczas tegorocznego Tokyo Games Show mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z nadchodzącej gry. Studio PlatinumGames i Team Ninja już teraz potwierdzają, że produkcja otrzyma popremierową zawartość. Będzie to rozszerzenie zatytułowane The Two Masters DLC.

Ninja Gaiden 4 jeszcze nie zadebiutowało, a już zapowiedziano DLC

Podczas wywiadu przeprowadzonego w ramach Official Xbox Podcast ujawniono, że dodatek trafi do graczy na początku 2026 roku. Informację tę potwierdzili Yuji Nakao, pełniący funkcję producenta i reżysera w PlatinumGames, oraz Masazaku Hirayama, reżyser z Team Ninja.