Ninja Gaiden 4 zachwyca na TGS 2025. Powrót do brutalnych korzeni serii

PlatinumGames i Koei Tecmo pokazali na Tokyo Games Show 2025 nowy gameplay z Ninja Gaiden 4. Materiał zapowiada dynamiczną, brutalną produkcję, która może stać się jednym z najmocniejszych slasherów tego roku.
Ninja Gaiden 4 – szybka akcja i krwiste starcia
Na udostępnionym trailerze protagonista eliminuje przeciwników błyskawicznie – teleportuje się do nich, skraca dystans za pomocą gadżetów i korzysta z potężnych katan oraz włóczni, które sieją spustoszenie na polu walki. Walka jest szybka, efektowna i niezwykle krwawa, co przypomina najlepsze lata serii.
W grze nie zabraknie bardziej wymagającego trybu Ninja Master, starć z maszynami, sekwencji QTE oraz możliwości trenowania w specjalnych lokacjach. Deweloperzy pokazali także interfejs i część umiejętności bohatera, które będzie można dostosować do własnych preferencji.
Fani w mediach społecznościowych zwracają uwagę, że Ninja Gaiden 4 prezentuje się jak powrót do korzeni – z odpowiednio wysokim poziomem trudności i dynamiczną walką. W komentarzach pojawiają się porównania do najlepszych odsłon serii z czasów Xbox 360 i PS3, co tylko podsyca oczekiwania.
Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
