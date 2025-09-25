Zaloguj się lub Zarejestruj

Ninja Gaiden 4 zachwyca na TGS 2025. Powrót do brutalnych korzeni serii

Mikołaj Berlik
2025/09/25 16:00
0
0

Tytuł może być jednym z najlepszych slasherów roku.

PlatinumGames i Koei Tecmo pokazali na Tokyo Games Show 2025 nowy gameplay z Ninja Gaiden 4. Materiał zapowiada dynamiczną, brutalną produkcję, która może stać się jednym z najmocniejszych slasherów tego roku.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 – szybka akcja i krwiste starcia

Na udostępnionym trailerze protagonista eliminuje przeciwników błyskawicznie – teleportuje się do nich, skraca dystans za pomocą gadżetów i korzysta z potężnych katan oraz włóczni, które sieją spustoszenie na polu walki. Walka jest szybka, efektowna i niezwykle krwawa, co przypomina najlepsze lata serii.

W grze nie zabraknie bardziej wymagającego trybu Ninja Master, starć z maszynami, sekwencji QTE oraz możliwości trenowania w specjalnych lokacjach. Deweloperzy pokazali także interfejs i część umiejętności bohatera, które będzie można dostosować do własnych preferencji.

GramTV przedstawia:

Fani w mediach społecznościowych zwracają uwagę, że Ninja Gaiden 4 prezentuje się jak powrót do korzeni – z odpowiednio wysokim poziomem trudności i dynamiczną walką. W komentarzach pojawiają się porównania do najlepszych odsłon serii z czasów Xbox 360 i PS3, co tylko podsyca oczekiwania.

Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tagi:

News
zwiastun
Tokyo Game Show
Tokyo Games Show
Ninja Gaiden
Tokio
Ninja
Ninja Gaiden 4
Tokyo Game Show 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112