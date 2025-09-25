Ninja Gaiden 4 zachwyca na TGS 2025. Powrót do brutalnych korzeni serii

Tytuł może być jednym z najlepszych slasherów roku.

PlatinumGames i Koei Tecmo pokazali na Tokyo Games Show 2025 nowy gameplay z Ninja Gaiden 4. Materiał zapowiada dynamiczną, brutalną produkcję, która może stać się jednym z najmocniejszych slasherów tego roku.

Ninja Gaiden 4 – szybka akcja i krwiste starcia

Na udostępnionym trailerze protagonista eliminuje przeciwników błyskawicznie – teleportuje się do nich, skraca dystans za pomocą gadżetów i korzysta z potężnych katan oraz włóczni, które sieją spustoszenie na polu walki. Walka jest szybka, efektowna i niezwykle krwawa, co przypomina najlepsze lata serii.