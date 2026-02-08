Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko, niezapomniany Krzysztof Jarzyna ze Szczecina

Maciej Petryszyn
2026/02/08 19:50
0
0

W wieku 86 lat zmarł Edward Linde-Lubaszenko. O śmierci słynnego aktora poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Linde-Lubaszenko miał w swoim dorobku wiele pamiętnych ról. Wielu pamięta go jednak jako słynnego “szefa wszystkich szefów” z Pomorza Zachodniego.

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

Edward Linde-Lubaszenko odszedł w wieku 86 lat

Linde-Lubaszenko, chociaż nie grywał pierwszoplanowych postaci, dał się zapamiętać jako wybitny aktor drugoplanowy. W taki właśnie sposób potrafił skraść show jako Edward Szmidt w Sztosie, jako Tadeusz Stopczyk z Psów czy też jako Agatowski w Krollu. Niemniej potrafił również wyjść przed szereg i dać pokaz warsztatu – poświadczą to goście krakowskiego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Wielokrotnie współpracował też ze swoim synem, Olafem Lubaszenką, grając w reżyserowanych przez niego filmach. To zresztą w jednym z nich, czyli Poranku kojota z 2001 roku, Linde-Lubaszenko zyskał dla wielu nieśmiertelność jako Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Ta rola uznawana jest dziś za ikoniczną, chociaż sam aktor wypowiedział… tylko 3 słowa.

GramTV przedstawia:

Niemniej Linde-Lubaszenko to nie tylko kariera aktorska, ale i akademicka. Przez wiele lat wykładał on na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie był dziekanem Wydziału Aktorskiego. Ba, był on nawet profesorem zwyczajnym, który nominację odebrał w 1991 roku od ówczesnego Prezydenta, Lecha Wałęsy. Odznaczono go również m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Z aktorstwem pożegnał się w ubiegłym roku. We wrześniu 2025 na scenie Teatru Narodowego w Warszawie wystąpił w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, gdzie wcielił się w samego Stańczyka. Było to bardzo symboliczne zakończenie kariery, bo wcześniej Linde-Lubaszenko przez lata odgrywał tę właśnie postać na deskach Starego Teatru w Krakowie.

Źródło:https://www.pap.pl/aktualnosci/zrodla-pap-zmarl-aktor-pedagog-edward-linde-lubaszenko-krotka

Tagi:

Popkultura
aktor
śmierć
Olaf Lubaszenko
polski aktor
nie żyje
śmierć aktora
Edward Linde-Lubaszenko
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112