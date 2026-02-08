Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko, niezapomniany Krzysztof Jarzyna ze Szczecina

W wieku 86 lat zmarł Edward Linde-Lubaszenko. O śmierci słynnego aktora poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Linde-Lubaszenko miał w swoim dorobku wiele pamiętnych ról. Wielu pamięta go jednak jako słynnego “szefa wszystkich szefów” z Pomorza Zachodniego. Edward Linde-Lubaszenko odszedł w wieku 86 lat Linde-Lubaszenko, chociaż nie grywał pierwszoplanowych postaci, dał się zapamiętać jako wybitny aktor drugoplanowy. W taki właśnie sposób potrafił skraść show jako Edward Szmidt w Sztosie, jako Tadeusz Stopczyk z Psów czy też jako Agatowski w Krollu. Niemniej potrafił również wyjść przed szereg i dać pokaz warsztatu – poświadczą to goście krakowskiego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Wielokrotnie współpracował też ze swoim synem, Olafem Lubaszenką, grając w reżyserowanych przez niego filmach. To zresztą w jednym z nich, czyli Poranku kojota z 2001 roku, Linde-Lubaszenko zyskał dla wielu nieśmiertelność jako Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Ta rola uznawana jest dziś za ikoniczną, chociaż sam aktor wypowiedział… tylko 3 słowa.

Niemniej Linde-Lubaszenko to nie tylko kariera aktorska, ale i akademicka. Przez wiele lat wykładał on na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie był dziekanem Wydziału Aktorskiego. Ba, był on nawet profesorem zwyczajnym, który nominację odebrał w 1991 roku od ówczesnego Prezydenta, Lecha Wałęsy. Odznaczono go również m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Z aktorstwem pożegnał się w ubiegłym roku. We wrześniu 2025 na scenie Teatru Narodowego w Warszawie wystąpił w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, gdzie wcielił się w samego Stańczyka. Było to bardzo symboliczne zakończenie kariery, bo wcześniej Linde-Lubaszenko przez lata odgrywał tę właśnie postać na deskach Starego Teatru w Krakowie.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

