Elden Ring otrzyma nowe funkcje w aktualizacji. Nowości trafią w ręce graczy wraz z premierą DLC

Poznaliśmy również dokładną godzinę premiery Shadow of the Erdtree.

Już niebawem w ręce miłośników Elden Ring trafi rozszerzenie zatytułowane Shadow of the Erdtree. Dowiedzieliśmy się już między innymi, że DLC ma zaoferować 10 unikalnych bossów, a do dyspozycji graczy zostanie oddanych około 100 nowych broni. Okazuje się, że to nie koniec atrakcji, które przygotowali dla miłośników soulslike’a deweloperzy. Wraz z premierą dodatku pojawi się bowiem aktualizacja wprowadzająca kilka nowości dla posiadaczy podstawowej wersji gry.

Elden Ring otrzyma aktualizację wprowadzającą nowości wraz z premierą Shadow of the Erdtree Pod koniec lutego bieżącego roku otrzymaliśmy datę premiery Shadow of the Erdtree – rozszerzenia do gry Elden Ring. Debiut DLC nadciąga coraz większymi krokami, jednak na nowości mogą liczyć nie tylko zainteresowani zakupem dodatku. Wraz z premierą rozszerzenia do gry trafi bowiem aktualizacja, która wprowadzi kilka nowych opcji dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji tytułu. Zgodnie z przekazanymi przez FromSoftware informacjami, gracze Elden Ring mogą liczyć między innymi na pięć nowych fryzur dla postaci. Ponadto przeniesiemy aktywne pule przyzwań do NG+, a poszczególne posążki męczenników włączymy i wyłączymy dzięki specjalnej opcji dostępnej w menu mapy. Szczególnie przydatne może jednak okazać się nowe oznaczenie w ekwipunku – świeżo zdobyte itemy otrzymają symbol wykrzyknika, a także zakładkę „ostatnie przedmioty”.

FromSoftware podzieliło się również informacjami związanymi z dokładną godziną premiery DLC Shadow of the Erdtree. Zarówno na konsolach, jak i komputerach osobistych (Steam) premiera rozszerzenia odbędzie się 21 czerwca o północy czasu polskiego. Dodatek Shadow of the Erdtree wprowadza zupełnie nową opowieść, której akcja rozgrywa się w krainie cienia, pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia. Odkrywaj nieznane ziemie, walcz z wymagającymi przeciwnikami i napawaj się zwycięstwami. Daj się porwać ekscytującym interakcjom między postaciami, gdzie przeplatają się intrygi i dramaty, tworząc wciągającą opowieść, której śledzenie przyniesie ci wielką satysfakcję. – czytamy w opisie DLC na platformie Steam. Na zakończenie przypomnijmy, że Elden Ring jest dostępny na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

