Niezwykły zestaw LEGO z Gwiezdnych wojen. Można go mieć za jedyne 1000 dolarów

Cena zaporowa, ale taki zestaw to spełnienie marzeń każdego fana Star Wars.

Plotki o nowym, gigantycznym zestawie Lego Gwiezdne wojny krążyły od prawie roku. Teraz można je uznać za potwierdzone, gdyż w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia zestawu Gwiazdy Śmierci składającego się z ponad 9 tysięcy elementów. LEGO Gwiezdne wojny – ogromna Gwiazda Śmierci z ponad 9000 klocków Fotografie opublikował na użytkownik reddita o nicku Waltuhhhhhhhhhh, a następnie rozprzestrzeniły się one w mediach społecznościowych. Ujęcia zostały wykonane w magazynie, w tle widać rzędy dużych brązowych pudeł owiniętych folią.

Najświeższe plotki sprzed wycieku sugerowały, że zestaw nie będzie pełną kulą. Wygląda na to, że tak jest w istocie, a początkowe rozczarowanie części fanów może szybko ustąpić zachwytowi po zobaczeniu szczegółów konstrukcji. Gwiazda Śmierci ma formę półkuli, dzięki czemu wnętrze mogło zostać wypełnione licznymi nawiązaniami do uniwersum Star Wars i drobiazgowymi elementami, które przypadną fanom do gustu.

W środku znajduje się między innymi sala tronowa Palpatine’a, a po prawej stronie można dostrzec C-3PO obsługującego panel sterowania. Jest też ogromna sala lądowiska z pełnowymiarowym modelem wahadłowca Sentinel Class. Nie brakuje również wielu minifigurek, które pozwolą odtworzyć kultowe sceny z Gwiezdnych wojen rozgrywające się na pokładzie stacji bojowej. Obok wahadłowca stoją szeregi szturmowców, a w sali tronowej Luke Skywalker walczy z Darthem Vaderem, obserwowany przez Imperatora. Z przecieków wynika, że zestaw Gwiazdy Śmierci będzie jednym z największych w historii LEGO. Liczy aż 9023 elementy, co daje mu czwarte miejsce w rankingu największych zestawów klocków w historii. Nadal nie ma jednak potwierdzonej ceny, choć według plotek ma ona wynosić 999,99 dolarów. Niestety data premiery nowej Gwiazdy Śmierci z LEGO nie jest jeszcze znana. Możemy jednak przypuszczać, że odbędzie się w najbliższych miesiącach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.