To jest powód porażki Gwiezdnych wojen od Disneya? „Tylko George Lucas naprawdę wie…”

Nawet wieloletni producent z Lucasfilm nie potrafi określić, jak poprawnie projektować filmy i seriale z Gwiezdnych wojen.

Lucasfilm od lat rozwija wizualną stronę Gwiezdnych wojen pod okiem Douga Chianga, jednego z najważniejszych projektantów w historii marki. W rozmowie z Creative Bloq wieloletni dyrektor kreatywny zdradził, jak wygląda jego podejście do tworzenia estetyki odległej galaktyki i dlaczego, mimo trzech dekad doświadczenia, nadal uważa się za ucznia George’a Lucasa. Gwiezdne wojny – tylko George Lucas wie, jak poprawnie zaprojektować nowe filmy i seriale z serii Chiang, który obecnie nadzoruje prace artystyczne przy filmach, grach i parkach tematycznych, podkreślił, że wizualny język Gwiezdnych wojen opiera się na warstwach reguł budujących spójną całość. Jak wyjaśnił w wywiadzie:

Design Gwiezdnych wojen jest bardziej wyrafinowany, niż mogłoby się wydawać. Na pierwszy rzut oka konstrukcje mogą wyglądać na proste, co jest celowe. Jednak pod tą powierzchnią znajdują się zasady, które porządkują cały ten świat. Mimo ogromnego doświadczenia projektant nie ma wątpliwości, że autentyczność uniwersum ma jedno źródło. W jego ocenie to właśnie twórca serii wciąż nadaje ton artystycznym decyzjom. W rzeczywistości tylko George Lucas naprawdę wie, czym jest projekt Gwiezdnych wojen. Staram się, jak mogę, lecz nie zawsze udaje mi się trafić w to w pełni.

Doug Chiang pracuje przy marce od 1995 roku. Najpierw kierował działem artystycznym przy Mrocznym widmie i Ataku klonów, by później wrócić jako jeden z głównych projektantów na planie Przebudzenia Mocy. Od tamtej pory pełnił różne funkcje przy kolejnych produkcjach, w tym przy nadchodzącym filmie The Mandalorian & Grogu, którego premiera planowana jest na maj przyszłego roku. Sam George Lucas nie uczestniczy już w tworzeniu marki od momentu sprzedaży Gwiezdnych wojen Disneyowi w 2012 roku. Twórca obecnie zajmuje się przede wszystkim własnym projektem, czyli Lucas Museum of Narrative Art. Placówka ma zostać otwarta w 2026 roku.

