Imperator Palpatine otrzymał najbardziej wstrząsającą scenę, podkreślającą jego władzę nad Darthem Vaderem

Radosław Krajewski
2025/11/26 16:00
Najstraszniejsza scena z udziałem Palpatine’a wcale nie pojawiła się w filmach.

W oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen postać Imperatora Palpatine’a często pozostawała w cieniu, a widzowie poznawali ją jedynie z fragmentów jego niepokojącej relacji z Darthem Vaderem. Dopiero materiały rozszerzające uniwersum pokazują pełny obraz mrocznej więzi między uczniem a mistrzem. Najnowszym przykładem jest ósmy zeszyt serii Star Wars: Darth Vader autorstwa Charlesa Soule’a z ilustracjami Francesco Mattiny, który odsłania jedną z najbardziej niepokojących scen z Palpatinem w całym kanonie.

Gwiezdne wojny
Gwiezdne wojny

Gwiezdne wojny – nowy komiks podkreśla demoniczną naturę Imperatora Palpatine’a

Komiks rozpoczyna się od znanego motywu, w którym Vader wykorzystuje Moc, aby dusić jednego z oficerów. Całość rozgrywa się w sali tronowej Imperatora, co tylko podkreśla napięcie między Sithami. Palpatine przerywa spektakl przemocy chłodnym, niemal rozbawionym poleceniem. Natychmiast daje Vaderowi do zrozumienia, że brutalność może być użytecznym narzędziem, jednak nigdy nie może stać się celem samym w sobie. W przeciwnym razie nawet najpotężniejszy wojownik staje się więźniem własnego gniewu.

Imperator tłumaczy, że każdy Sith balansuje na granicy, na której przemoc zaczyna kontrolować swojego właściciela. Lekcja, jaką kieruje do Vadera, ujawnia jego wyjątkowo pragmatyczne podejście do zła. Palpatine pragnie nie tyle zniszczenia, ile absolutnej władzy. Sam przyznaje, że nie chce panować nad galaktyką pogrążoną w ruinach, ponieważ taka potęga byłaby bez znaczenia.

Scena, choć krótka, daje najpełniejsze jak dotąd spojrzenie na naturę Imperatora. Z dialogu wynika, że Palpatine traktuje przemoc jako narzędzie, zaś własne okrucieństwo jako element większego planu. Vader natomiast jawi się jako postać tragiczna, owładnięta gniewem i cierpieniem, podczas gdy jego mistrz pozostaje zimny, kalkulujący i świadomy każdego ruchu.

Star Wars: Darth Vader #8 można już znaleźć w ofercie Marvel Comics. Jest to pozycja, która pozwala spojrzeć na jednego z największych złoczyńców sagi w zupełnie nowym świetle.

Star Wars: Darth Vader #8
Star Wars: Darth Vader #8
Źródło:https://screenrant.com/star-wars-creepiest-palpatine-scene-comics-movies/

Popkultura
Star Wars
Star Wars: Darth Vader
komiks
Imperator Palpatine
Darth Vader
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
