Imperator Palpatine otrzymał najbardziej wstrząsającą scenę, podkreślającą jego władzę nad Darthem Vaderem

W oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen postać Imperatora Palpatine’a często pozostawała w cieniu, a widzowie poznawali ją jedynie z fragmentów jego niepokojącej relacji z Darthem Vaderem. Dopiero materiały rozszerzające uniwersum pokazują pełny obraz mrocznej więzi między uczniem a mistrzem. Najnowszym przykładem jest ósmy zeszyt serii Star Wars: Darth Vader autorstwa Charlesa Soule’a z ilustracjami Francesco Mattiny, który odsłania jedną z najbardziej niepokojących scen z Palpatinem w całym kanonie.

Gwiezdne wojny – nowy komiks podkreśla demoniczną naturę Imperatora Palpatine’a

Komiks rozpoczyna się od znanego motywu, w którym Vader wykorzystuje Moc, aby dusić jednego z oficerów. Całość rozgrywa się w sali tronowej Imperatora, co tylko podkreśla napięcie między Sithami. Palpatine przerywa spektakl przemocy chłodnym, niemal rozbawionym poleceniem. Natychmiast daje Vaderowi do zrozumienia, że brutalność może być użytecznym narzędziem, jednak nigdy nie może stać się celem samym w sobie. W przeciwnym razie nawet najpotężniejszy wojownik staje się więźniem własnego gniewu.