Niezwykle oczekiwana kontynuacja science fiction w oficjalnym zwiastunie. Premiera potwierdzona

Apple TV zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun trzeciego sezonu Silos. Najnowszy materiał potwierdza, że Juliette Nichols przeżyła dramatyczne wydarzenia z finału poprzedniej serii. Bohaterka wraca jednak odmieniona, a utrata pamięci może okazać się równie niebezpieczna jak zagrożenia czyhające na mieszkańców podziemnego świata. Trailer zobaczycie poniżej. Silos – oficjalny zwiastun trzeciego sezonu popularnego serialu science fiction od Apple TV W materiale zapowiadającym nowe odcinki bohaterka przyznaje, że nie rozpoznaje już samej siebie i próbuje odzyskać utracone wspomnienia. Jednocześnie Juliette stała się symbolem nadziei dla mieszkańców silosu. To właśnie ona jako pierwsza osoba wyszła na powierzchnię i przeżyła, co uczyniło ją bohaterką w oczach społeczności. W zwiastunie pojawia się jednak sugestia, że jej rosnąca ciekawość i pytania dotyczące przeszłości mogą sprowadzić niebezpieczeństwo na wszystkich wokół.

Nadchodzące odcinki nie ograniczą się wyłącznie do dalszych losów Juliette. Twórcy zapowiadają również rozbudowanie wątku wydarzeń sprzed powstania silosów. W centrum tej historii znajdą się dziennikarka Helen Drew oraz kongresmen Daniel Keene, którzy odkrywają spisek prowadzący do katastrofalnych konsekwencji. Według oficjalnego opisu trzeci sezon będzie kontynuował opowieść o dystopijnej społeczności liczącej 10 tysięcy mieszkańców żyjących pod ziemią, jednocześnie odsłaniając wydarzenia sprzed setek lat. W teraźniejszości Juliette wraca po przymusowym wyjściu na powierzchnię, próbując odzyskać pamięć, podczas gdy silos zmaga się ze skutkami buntu i nowym zagrożeniem. Równolegle widzowie poznają okoliczności, które doprowadziły do powstania całego systemu. Nowe odcinki częściowo zaadaptują wydarzenia z powieści Zmiana, czyli drugiej książki z trylogii autorstwa Hugha Howey’a. Akcja tej historii rozgrywa się około 300 lat przed wydarzeniami znanymi z głównego wątku serialu.

Do obsady dołączają Ashley Zukerman oraz Jessica Henwick. Oboje zadebiutowali już pod koniec drugiego sezonu, a teraz ich role zostaną znacząco rozbudowane poprzez liczne retrospekcje ukazujące świat sprzed apokalipsy. W głównej roli ponownie zobaczymy Rebeccę Ferguson. W trzecim sezonie powrócą również: Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite oraz Clare Perkins. Za sterami produkcji ponownie stanął showrunner Graham Yost. Przypomnijmy, że premiera trzeciego sezonu Silos została zaplanowana na 3 lipca.

