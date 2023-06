Niezniszczalni 4 z pierwszym zwiastunem. Sylvester Stallone żegna się z serią

Od momentu rozpoczęcia prac na planie Niezniszczalnych 4 minęło ponad półtora roku. Do tej pory Lionsgate nie śpieszyło się z promocją swojego filmu, ale teraz to się nareszcie zmieniło. Produkcja zadebiutuje w kinach już we wrześniu i studio właśnie rozpoczęło kampanię promocyjną swojego nadchodzącego hitu wypełnionego samymi gwiazdami kina akcji. Pierwszy zwiastun Niezniszczalnych 4 pokazuje, że zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, to postać Jasona Stathama będzie odgrywać główną rolę i przejmie stery nad franczyzą od Sylvestra Stallone’a, dla którego będzie to ostatni występ w serii. Materiał prezentuje widowiskowe sceny akcji, sporo humoru i nowe postacie, w tym bohaterkę graną przez Megan Fox. Zwiastun Niezniszczalnych 4 zobaczycie poniżej.