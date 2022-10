Niezniszczalni 4 z oficjalną datą premiery. Na powrót drużyny jeszcze trochę poczekamy

Przed rokiem rozpoczęły się zdjęcia do nowej części Niezniszczalnych, która to drużyna powróci do kin po prawie dziesięcioletniej przerwie. Ekipa Sylvestra Stallone’a potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby wszystko dopracować i raz jeszcze dostarczyć widzom klasyczne kino akcji. Niestety fani cyklu liczący na szybką premierę się zawiodą, gdyż Lionsgate właśnie ujawnił, że film zadebiutuje dopiero za niecały rok. Studio wyznaczyło datę premiery Niezniszczalnych 4 na 22 września 2023 roku.

Szczegóły dotyczące fabuły nie są na razie znane. Z plotek wiemy, że bohater grany przez Jasona Stathama ma przejąć dowództwo nad ekipą, tym samym czwarta część będzie nowym otwarciem dla serii.

Niezniszczalni 4 – kto wystąpi w filmie?

Reżyserem widowiska jest Scott Waugh, twórca Need for Speed z 2014 roku. W obsadzie znaleźli się: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Iko Uwais, Randy Couture, 50 Cent, Megan Fox, Levy Tran, Andy Garcia i Tony Jaa.