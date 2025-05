Niezapowiedziana gra z serii Wolfenstein mogła właśnie zostać anulowana. Ostatnia część nie spełniła oczekiwań

Ostatnia gra w uniwersum Wolfenstein, czyli Youngblood z 2019 roku, spotkała się z chłodnym przyjęciem, głównie z powodu braku charyzmatycznego protagonisty, jakim był B.J. Blazkowicz oraz mniej angażującej historii. Fani liczyli na to, że MachineGames po sukcesie nowej marki powróci do korzeni i odświeży kultową serię, niestety wiele wskazuje na to, że tak się nie stanie. W przeciekach dotyczących planów wydawniczych Bethesdy nie pojawił się żaden nowy tytuł Wolfensteina, chociaż obecność licznych nazw kodowych może sugerować, że taki projekt istniał i być może to właśnie ten, który został anulowany.