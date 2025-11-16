Niezależne studio broni swojego RPG. Zarzuty o kopiowanie Expedition 33 nie mają podstaw

Clair Obscur: Expedition 33 jest niewątpliwie jedną z najbardziej udanych gier 2025 roku, stanowiąc ogromny sukces studia Sandfall Interactive. Tytuł spopularyzował unikalne połączenie ruchu w czasie rzeczywistym z turowym systemem walki. W obliczu tego rynkowego triumfu, małe, niezależne studio Ground stanęło w ogniu krytyki z powodu swojego nadchodzącego RPG, The Time I Have Left, który również wykorzystuje turową walkę z mechanikami parowania i unikania w czasie rzeczywistym. Oskarżenia o bezpośrednie skopiowanie pomysłów z Expedition 33 stały się dla deweloperów z Ground tak uciążliwe, że postanowili publicznie interweniować.

Twórcy The Time I Have Left bronią się przed zarzutami o kopiowanie Expedition 33

The Time I Have Left jest opisywane jako „przygodowa gra ucieczki, w której czas odgrywa kluczową rolę”. Najnowsza wersja demonstracyjna, która jest dostępna na platformie Steam od ponad miesiąca, została w większości ciepło przyjęta przez graczy. Niemniej, kilka recenzji w serwisie Steam określa system walki jako „toporny”. Pomimo tych zastrzeżeń, to insynuacje dotyczące plagiatu stanowią największy problem dla deweloperów.