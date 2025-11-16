Zaloguj się lub Zarejestruj

Niezależne studio broni swojego RPG. Zarzuty o kopiowanie Expedition 33 nie mają podstaw

Patrycja Pietrowska
2025/11/16 15:00
0
0

Trochę umieramy w środku”.

Clair Obscur: Expedition 33 jest niewątpliwie jedną z najbardziej udanych gier 2025 roku, stanowiąc ogromny sukces studia Sandfall Interactive. Tytuł spopularyzował unikalne połączenie ruchu w czasie rzeczywistym z turowym systemem walki. W obliczu tego rynkowego triumfu, małe, niezależne studio Ground stanęło w ogniu krytyki z powodu swojego nadchodzącego RPG, The Time I Have Left, który również wykorzystuje turową walkę z mechanikami parowania i unikania w czasie rzeczywistym. Oskarżenia o bezpośrednie skopiowanie pomysłów z Expedition 33 stały się dla deweloperów z Ground tak uciążliwe, że postanowili publicznie interweniować.

The Time I Have Left
The Time I Have Left

Twórcy The Time I Have Left bronią się przed zarzutami o kopiowanie Expedition 33

The Time I Have Left jest opisywane jako „przygodowa gra ucieczki, w której czas odgrywa kluczową rolę”. Najnowsza wersja demonstracyjna, która jest dostępna na platformie Steam od ponad miesiąca, została w większości ciepło przyjęta przez graczy. Niemniej, kilka recenzji w serwisie Steam określa system walki jako „toporny”. Pomimo tych zastrzeżeń, to insynuacje dotyczące plagiatu stanowią największy problem dla deweloperów.

Zespół deweloperski sugeruje, że takie oskarżenia są bezzasadne, ponieważ publiczne dema ich gry były udostępniane już w 2022 roku, co miało miejsce trzy lata przed wydaniem Clair Obscur: Expedition 33. Twórcy postanowili podzielić się swoją frustracją w mediach społecznościowych, pisząc na platformach X i BlueSky, że za każdym razem, gdy ktoś zarzuca im kopiowanie Expedition 33, „trochę umierają w środku”.

Za każdym razem, gdy ktoś oskarża nas o kopiowanie Expedition 33, trochę umieramy w środku.

Tak, to turowe RPG.
Tak, zawiera uniki i parowania.

Nasza gra miała to już w publicznych demach, które wydaliśmy w 2022 i 2024 roku.
Nie trzeba nas obrażać.

GramTV przedstawia:

Ten publiczny apel odniósł sukces – post stał się popularny, generując setki wspierających odpowiedzi. Jeśli zaś chodzi o The Time I Have Left, gra zmierza na Steam. Nie znamy jeszcze daty premiery produkcji.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://kotaku.com/clair-obscur-expedition-33-the-time-i-have-left-demo-2000644019

Tagi:

News
RPG
kontrowersje
jRPG
gra przygodowa
oskarżenia
turowy system walki
Clair Obscur: Expedition 33
The Time I Have Left
Ground
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112