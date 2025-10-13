Zaloguj się lub Zarejestruj

Nietypowa produkcja o Batmanie w pierwszym zwiastunie. I jest już data premiery na Prime Video

Radosław Krajewski
2025/10/13 09:50
Świeży zwiastun prosto z nowojorskiego Comic Con.

Podczas tegorocznego New York Comic Con platforma Prime Video zaprezentowało sporo nowych seriali, w tym pierwszą zapowiedź czwartego sezonu Niezwyciężonego. Wśród nich szczególne emocje wzbudziła prezentacja pierwszego zwiastuna serialu animowanego Bat-Fam, który przenosi Mrocznego Rycerza w zupełnie nową, nieoczywistą stylistykę.

Bat-Fam w pierwszym zwiastunie nowej produkcji o Batmanie

Bat-Fam będzie kontynuacją wydanej w 2023 roku Świątecznej przygody małego Batmana. W pierwszym zwiastunie nowego serialu pojawiają się czterej kultowi przeciwnicy Batmana. Fani mogą po raz pierwszy zobaczyć Killer Croca, Clayface’a, Mad Hattera oraz Livewire w wyjątkowo dynamicznych scenach akcji. Trailer szybko jednak zmienia ton, z mrocznego klimatu Gotham przenosi się do wnętrza Wayne Manor, gdzie Damian Wayne i Alfred (ubrany w kostium Robina) wprowadzają chaos i humor. To właśnie w codziennych, rodzinnych sytuacjach ma kryć się serce całej historii.

Widzowie zobaczą również, jak Damian, czyli Little Batman, wspólnie z Claire wyrusza na własną przygodę w stylu Mrocznego Rycerza. Choć bohaterka nie przepada za wszechobecnym „Batmanizmem” w nazwach, szybko okazuje się, że w tej rodzinie nie da się inaczej.

Największym zaskoczeniem jest jednak to, że część dawnych wrogów Batmana nie tylko mieszka pod jednym dachem z bohaterem, ale też stała się częścią jego codziennego życia. Wśród mieszkańców posiadłości znajdzie się między innymi Ra’s al Ghul, który dla Damiana jest po prostu ukochanym Pap Papem.

Nowa produkcja wyróżnia się oryginalną oprawą graficzną oraz lekkim, komediowym tonem. Głosu postaciom użyczy plejada znanych aktorów, w tym Luke Wilson, Yonas Kibreab, James Cromwell, Haley Tau, London Hughes, Michael Benyaer oraz Bobby Moynihan.

Premiera Bat-Fam na Prime Video została zaplanowana na 10 listopada tego roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:55

Nie dość że wygląda jak g* to jeszcze na siłę wywołuje kontrowersje. Dla kogo to jest? Chcą przyciągnąć dzieci jak zniechęcili ich rodziców (np. ostatnia afera z Netflix)? Twórcy poklepią się po pleckach że oto zrobili coś "innego i odważnego" (czarnoskóry Batman czy Superman to już w tej chwili mem). A wszyscy inni szybko o tym zapomną jak o ostatnim serialu animowanym Spider-man który robił dokładnie to samo (brzydka grafika i wywoływanie kontrowersji). A później płacz że animacja jest niedochodowa i ludzie nie oglądają bajek, animatorzy szukający pracy itd... a np. taki Demon Slayer czy K-pop Demon Hunters to jakieś dziwne wyskoki. To straszne jak ci ludzie są oderwani od obecnych realiów i potrzeb widza - nie dość że muszą rywalizować z innymi źródłami rozrywki jak gry czy YT, to jeszcze promują taki badziew na Comic Con-ach. Na tym etapie wypadałoby najpierw odzyskać zaufanie tych których te uniwersa naprawdę interesują, a nie pikników którzy "może w wolnej chwili to obejrzą".




