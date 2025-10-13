Nietypowa produkcja o Batmanie w pierwszym zwiastunie. I jest już data premiery na Prime Video

Podczas tegorocznego New York Comic Con platforma Prime Video zaprezentowało sporo nowych seriali, w tym pierwszą zapowiedź czwartego sezonu Niezwyciężonego. Wśród nich szczególne emocje wzbudziła prezentacja pierwszego zwiastuna serialu animowanego Bat-Fam, który przenosi Mrocznego Rycerza w zupełnie nową, nieoczywistą stylistykę.
Bat-Fam w pierwszym zwiastunie nowej produkcji o Batmanie
Bat-Fam będzie kontynuacją wydanej w 2023 roku Świątecznej przygody małego Batmana. W pierwszym zwiastunie nowego serialu pojawiają się czterej kultowi przeciwnicy Batmana. Fani mogą po raz pierwszy zobaczyć Killer Croca, Clayface’a, Mad Hattera oraz Livewire w wyjątkowo dynamicznych scenach akcji. Trailer szybko jednak zmienia ton, z mrocznego klimatu Gotham przenosi się do wnętrza Wayne Manor, gdzie Damian Wayne i Alfred (ubrany w kostium Robina) wprowadzają chaos i humor. To właśnie w codziennych, rodzinnych sytuacjach ma kryć się serce całej historii.