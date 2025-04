Niespodziewany występ Dave'a Grohla. Muzyk z Foo Fighters wystąpił na Coachelli

Dyrygent Gustavo Dudamel w rozmowie z magazynem Variety przyznał, że możliwość połączenia tak różnych gatunków muzycznych była spełnieniem jego marzeń:

To było marzenie, które miałem od wielu lat... Myślę, że to, co przynosimy, to muzyka jako jedność. To coś pięknego, bo przechodzimy od Wagnera, Beethovena, Vivaldiego i Bacha do Laufey, Paco, LL Cool J-a, Cynthii – tych wszystkich wspaniałych artystów.