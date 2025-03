Niespodziewane Nintendo Direct. Zobaczymy nowe gry na Switcha

Jutrzejsza prezentacja poprzedza specjalne Nintendo Direct, która będzie poświęcone już stricte konsoli Nintendo Switch 2. Wydarzenie zaplanowano na 2 kwietnia. Nowy sprzęt od japońskiego giganta, został oficjalnie zapowiedziany w styczniu tego roku i choć do tej pory firma nie podawała zbyt wielu informacji na temat handhelda, wycieka na jego temat sporo ciekawostek, który być może jutro znajdą swoje potwierdzenie .

Choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie zostanie pokazane, wcześniejsze przecieki sugerują, że możemy dowiedzieć się więcej o nowych Joy-Conach, które przypominają komputerową myszkę, a także o ich magnetycznym mocowaniu. Miejmy nadzieję, że poznamy także specyfikację Switcha 2, choć ta mogła raczej nigdy nie była priorytetem Nintendo.

Według ostatnich doniesień Nintendo planuje wdrożyć trzyetapową strategię premier gier na Switch 2. Oprócz kwietniowego Directa, Nintendo potwierdziło również, że zorganizuje światowe wydarzenie, na którym gracze będą mogli osobiście przetestować konsolę i jej premierowe tytuły. Warto zatem czekać i śledzić poczynania japońskiej firmy.

Naturalnie będziemy na bieżąco z prezentacją i poinformujemy was o nowościach zaprezentowanych przez Nintendo. Czy to będzie nowe Mario Kart? A może długo wyczekiwane Metroid Prime 4: Beyond? Przekonamy się już jutro!