CD Projekt chwali się rekordową sprzedażą. Wiedźmin 3 dalej zarabia ogromne pieniądze

CD Projekt opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku i przedstawił nowe dane sprzedażowe swoich najważniejszych gier. Mimo upływu lat Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077 wciąż generują dla spółki ogromne przychody i utrzymują się w czołówce światowych bestsellerów.

Wiedźmin 3 – ponad 60 mln sprzedanych kopii i miliardowe zyski

Jak podkreślono w raporcie, Wiedźmin 3 wraz z dodatkami przekroczył próg 60 mln sprzedanych egzemplarzy, przynosząc CD Projektowi aż 2,4 miliarda złotych. To czyni go jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. Współprezes spółki Adam Badowski zapowiedział, że ten sukces mobilizuje zespół do dalszych prac nad nową trylogią w uniwersum Wiedźmina.

