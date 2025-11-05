Niesamowity wyczyn fana Władcy Pierścieni. Odtworzył całą drogę Froda do Mordoru

Autor projektu, który poprosił o zachowanie anonimowości, przyznał w wywiadzie, że pomysł narodził się z fascynacji światem stworzonym przez Tolkiena:

W świecie gier MMO nie brakuje graczy, którzy potrafią poświęcić setki godzin, by oddać hołd ukochanym historiom. Jednak projekt jednego z fanów The Lord of the Rings Online przeszedł najśmielsze oczekiwania. Youtuber z kanału Emulated Vintage Gaming spędził kilka miesięcy, planując i realizując wierne odtworzenie pełnej wędrówki Froda z Shire do Góry Przeznaczenia. Efekt? Ponad dziesięciogodzinny film pokazujący krok po kroku trasę bohatera z trylogii Władcy Pierścieni.

Przede wszystkim chodziło o eskapizm. Każdy, kto czytał książki lub oglądał filmy, marzy o tym, by na chwilę znaleźć się w Śródziemiu. The Lord of the Rings Online pozwala poczuć ten świat jak żadna inna gra, widać w niej ogromny szacunek i miłość twórców do źródła – powiedział gracz.

Jak podkreśla, podczas wirtualnych wędrówek wielokrotnie doświadczał momentów, gdy rozpoznał znane miejsc z kart powieści, co tylko przyczyniało się do jeszcze większego zaangażowania w realizację swojego projektu:

Spacerując po Shire czy odwiedzając Rivendell, nie sposób nie zachwycić się detalami. Gdy zobaczyłem, jak wiernie gra odwzorowuje wizję Tolkiena, postanowiłem zrobić to naprawdę porządnie - od początku do końca.

W przeciwieństwie do wielu popularnych wydarzeń organizowanych przez społeczność gry, takich jak Great Hobbit Run, gdzie cała grupa graczy niesie Jedyny Pierścień do Góry Przeznaczenia, autor nie pędził prosto do Mordoru. Postanowił iść dokładnie śladami Froda, zgodnie z opisem z książek. Wyruszył samotnie, zakładając nową postać i wyłączając interfejs gry, by nic nie rozpraszało immersji.

Każdy etap był poprzedzony drobiazgowym planowaniem, począwszy od lektury odpowiednich rozdziałów po rozpoznanie terenu na innej postaci. Dopiero potem następowało właściwe nagranie.

Każdy krok, który widać w filmie, został zarejestrowany za pierwszym razem. Nawet komunikaty w grze typu „Odkryto Trollshaws” są autentyczne. To pierwszy raz, gdy moja postać przekraczała te granice. Chciałem, by to poczucie odkrywania było częścią całej podróży.

Cały projekt zajął około pięciu miesięcy. Samo przygotowanie trasy i nagrania pochłonęło tygodnie, a montaż i dobór ścieżki dźwiękowej, jeszcze więcej czasu. W trakcie podróży autor wykorzystał fragmenty audiobooków z głosem Andy’ego Serkisa, które w idealny sposób uzupełniały kolejne etapy wędrówki.