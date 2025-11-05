Niesamowity wyczyn fana Władcy Pierścieni. Odtworzył całą drogę Froda do Mordoru

W świecie gier MMO nie brakuje graczy, którzy potrafią poświęcić setki godzin, by oddać hołd ukochanym historiom. Jednak projekt jednego z fanów The Lord of the Rings Online przeszedł najśmielsze oczekiwania. Youtuber z kanału Emulated Vintage Gaming spędził kilka miesięcy, planując i realizując wierne odtworzenie pełnej wędrówki Froda z Shire do Góry Przeznaczenia. Efekt? Ponad dziesięciogodzinny film pokazujący krok po kroku trasę bohatera z trylogii Władcy Pierścieni.
The Lord of the Rings Online – gracz odtworzył całą drogę Froda do Mordoru
Autor projektu, który poprosił o zachowanie anonimowości, przyznał w wywiadzie, że pomysł narodził się z fascynacji światem stworzonym przez Tolkiena:
Przede wszystkim chodziło o eskapizm. Każdy, kto czytał książki lub oglądał filmy, marzy o tym, by na chwilę znaleźć się w Śródziemiu. The Lord of the Rings Online pozwala poczuć ten świat jak żadna inna gra, widać w niej ogromny szacunek i miłość twórców do źródła – powiedział gracz.
Jak podkreśla, podczas wirtualnych wędrówek wielokrotnie doświadczał momentów, gdy rozpoznał znane miejsc z kart powieści, co tylko przyczyniało się do jeszcze większego zaangażowania w realizację swojego projektu:
Spacerując po Shire czy odwiedzając Rivendell, nie sposób nie zachwycić się detalami. Gdy zobaczyłem, jak wiernie gra odwzorowuje wizję Tolkiena, postanowiłem zrobić to naprawdę porządnie - od początku do końca.
Każdy etap był poprzedzony drobiazgowym planowaniem, począwszy od lektury odpowiednich rozdziałów po rozpoznanie terenu na innej postaci. Dopiero potem następowało właściwe nagranie.
Każdy krok, który widać w filmie, został zarejestrowany za pierwszym razem. Nawet komunikaty w grze typu „Odkryto Trollshaws” są autentyczne. To pierwszy raz, gdy moja postać przekraczała te granice. Chciałem, by to poczucie odkrywania było częścią całej podróży.
Cały projekt zajął około pięciu miesięcy. Samo przygotowanie trasy i nagrania pochłonęło tygodnie, a montaż i dobór ścieżki dźwiękowej, jeszcze więcej czasu. W trakcie podróży autor wykorzystał fragmenty audiobooków z głosem Andy’ego Serkisa, które w idealny sposób uzupełniały kolejne etapy wędrówki.
To było jak łączenie puzzli – książka, gra i dźwięk tworzyły razem pełny obraz Śródziemia.
Nie zabrakło też momentów zaskoczenia. Finał nagrania przenosi widza do perspektywy Golluma, fragment, który udało się zrealizować dzięki specjalnym misjom w grze, pozwalającym chwilowo wcielić się w inne postacie.
To był czysty przypadek. W pewnym momencie gra przeniosła mnie do sesji, w której gra się Gollumem. Zrozumiałem, że to idealne zwieńczenie mojej historii, więc natychmiast włączyłem nagrywanie.
Youtuber przyznał, że choć to jego pierwsze tego typu przedsięwzięcie, nie zamierza na nim poprzestać:
Dostałem setki próśb, by odtworzyć podróże innych bohaterów, w tym Gandalfa, Aragorna, czy Merry’ego i Pippina. Ich szlaki prowadzą przez ogromne obszary, jak Rohan, Helmowy Jar czy Minas Tirith. Wszystko to można odwiedzić w grze, więc prędzej czy później spróbuję.
Autor uruchomił także konto na Patreonie, by sfinansować kolejne projekty. Choć na razie nie zdobył wsparcia, zapewnia, że jego przygody w Śródziemiu na pewno będą kontynuowane.
The Lord of the Rings Online ukazało się w 2007 roku i do dziś pozostaje jednym z najwierniejszych przedstawień świata Tolkiena w grach. Nic więc dziwnego, że wierni fani Władcy Pierścienie nie opuścili tej produkcji.
