Fani Władcy Pierścieni dokonali tego, co wydawało się niemożliwe. Zajęło im to aż trzy lata

Wydana w 2007 roku gra MMORPG The Lord of the Rings Online wciąż żyje i ma się dobrze. Na Steam każdego dnia w ten tytuł gra około 1200-1300 graczy. Nic więc dziwnego, że społeczność produkcji nadal jest aktywna i podejmuje się różnych wyzwań, aby urozmaicić sobie rozgrywkę. Ostatnio po trzech lat prób, gracze The Lord of the Rings Online w końcu zakończyli swoją niezwykłą wyprawę z Shire do Góry Przeznaczenia. W ramach dorocznego wydarzenia pod nazwą „Great Hobbit Run”, organizowanego przez streamera Twitcha BurkeBlacka, grupa niskopoziomowych hobbitów przemierzyła całą mapę, by dotrzeć do samego serca Mordoru. Po prawie siedmiu godzinach marszu zakończyli podróż widowiskowym skokiem do lawy.

The Lord of the Rings Online – niskopoziomowi hobbici dotarli do Góry Przeznaczenia po trzech latach prób

Po trzech latach prób hobbici w końcu dotarli na Górę Przeznaczenia i rzuciliśmy się w lawę! Dziękuję wszystkim pomocnikom i uczestnikom tego rocznego wydarzenia… ale niestety zapomniałem pierścienia w Shire, więc spróbujemy ponownie w przyszłym roku! - napisał BurkeBlack.

