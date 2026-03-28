W The Duskbloods jednak nie zagramy latem? Premiera podobno pod koniec 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 10:00
Jeśli przecieki się potwierdzą, to na The Duskbloods poczekamy nieco dłużej...

Nowa gra od studia FromSoftware, zatytułowana The Duskbloods, może zadebiutować później, niż wcześniej zakładano. Według nieoficjalnych informacji produkcja nie trafi na rynek latem, lecz dopiero pod koniec 2026 roku.

The Duskbloods
The Duskbloods

Poczekamy dłużej na The Duskbloods?

Choć tytuł został już potwierdzony na ten rok i ma ukazać się ekskluzywnie na Nintendo Switch 2, insider NateTheHate twierdzi, że nie należy spodziewać się premiery w okresie wakacyjnym, tak jak do tej pory zakładano. Zamiast tego mówi o “późnym” debiucie, co może oznaczać okres po wrześniu, nawet październik lub później. Powody takiej decyzji nie są znane, jednak możliwe, że twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie gry. W grę może wchodzić także organizacja licznych testów, zarówno zamkniętych, jak i otwartych, podobnie jak miało to miejsce przy innych projektach studia, takich jak Elden Ring.

The Duskbloods to pierwsza tego typu produkcja FromSoftware. Tytuł PvEvP, łączący elementy kooperacji i rywalizacji między graczami. Z dotychczasowych informacji wynika, że gra zaoferuje ponad 12 grywalnych postaci, a każda z nich będzie posiadać własną historię i unikalne zdolności. Gra ma pomieścić do ośmiu graczy jednocześnie, którzy mogą być oznaczani jako sojusznicy lub rywale.

Studio pracuje równolegle nad wersją Elden Ring Tarnished Edition na Switcha 2, która miała napotkać problemy wydajnościowe i zaliczyć opóźnienie, choć według doniesień sytuacja uległa poprawie. Niewykluczone więc, że wydłużony czas produkcji The Duskbloods może wynikać zarówno z ambitnej skali projektu, jak i równoległych prac nad innymi tytułami.

Na ten moment są to jedynie nieoficjalne doniesienia. Wiadomo jednak, że latem 2026 roku ma się pojawić nowy zwiastun lub szczegółowa prezentacja gry, która ujawni więcej konkretów na temat projektu. Na oficjalne potwierdzenie daty premiery trzeba więc jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-duskbloods-wont-launch-this-summer-coming-in-late-2026-to-switch-2-rumor

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

