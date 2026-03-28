W The Duskbloods jednak nie zagramy latem? Premiera podobno pod koniec 2026 roku

Nowa gra od studia FromSoftware, zatytułowana The Duskbloods, może zadebiutować później, niż wcześniej zakładano. Według nieoficjalnych informacji produkcja nie trafi na rynek latem, lecz dopiero pod koniec 2026 roku.

Poczekamy dłużej na The Duskbloods?

Choć tytuł został już potwierdzony na ten rok i ma ukazać się ekskluzywnie na Nintendo Switch 2, insider NateTheHate twierdzi, że nie należy spodziewać się premiery w okresie wakacyjnym, tak jak do tej pory zakładano. Zamiast tego mówi o “późnym” debiucie, co może oznaczać okres po wrześniu, nawet październik lub później. Powody takiej decyzji nie są znane, jednak możliwe, że twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie gry. W grę może wchodzić także organizacja licznych testów, zarówno zamkniętych, jak i otwartych, podobnie jak miało to miejsce przy innych projektach studia, takich jak Elden Ring.