NieR:Automata – wideo porównuje grafikę na Switchu i PS4

Wideo zestawia takie elementy jak jakość tekstur, cienie czy widok z dystansu. Oprócz tego, jak to zwykle bywa w porównaniach tego typu, zmierzono też płynność rozgrywki (w przypadku Switcha jest to jedynie 30 fps). Okazuje się, że wydanie na konsolę Nintendo nie działa tragicznie – „Pstryczek” radzi sobie, a to już spory sukces.

Nier:Automata na Switcha – data premiery

NieR:Automata The End of YoRHa Edition ma ukazać się na platformie Nintendo już 6 października. Przyszłych i obecnych fanów filozoficznej opowieści od Yoko Taro odsyłamy na kartę gry w sklepie “czerwonych”.