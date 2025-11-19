Gry Square Enix taniej na Steamie. Wyprzedaż Black Friday 2025

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników produkcji spod skrzydeł Square Enix. Na Steamie wystartowała bowiem wyprzedaż wydawcy, w ramach której możemy zaoszczędzić na wybranych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Life is Strange: True Colors, PowerWash Simulator czy gry z serii Final Fantasy.
Wyprzedaż Square Enix na Steamie
Jak już wspomnieliśmy, na Steam wystartowała kolejna wyprzedaż gier na PC. Tym razem organizatorem promocji jest Square Enix. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Life is Strange: True Colors – 74,70 zł (zamiast 249 zł)
- Life is Strange: Double Exposure – 104,50 zł (zamiast 209 zł)
- Life is Strange Remastered – 48 zł (zamiast 160 zł)
- NieR:Automata – 57,19 zł (zamiast 142,99 zł)
- PowerWash Simulator – 44,50 zł (zamiast 89 zł)
- Forspoken – 101,70 zł (zamiast 339 zł)
- Sleeping Dogs: Definitive Edition – 11,25 zł (zamiast 75 zł)
- FINAL FANTASY XVI – 99,50 zł (zamiast 199 zł)
- FINAL FANTASY IX – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- FINAL FANTASY VII REBIRTH – 139,50 zł (zamiast 279 zł)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – 79,50 zł (zamiast 159 zł)
- FINAL FANTASY I-VI Bundle – 172,34 zł (zamiast 265,18 zł)
- DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 74,50 zł (zamiast 149 zł)
- Octopath Traveler + Octopath Traveler II – 189,28 zł (zamiast 473,18 zł)
- Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 27,99 zł (zamiast 69,99 zł)
- FANTASIAN Neo Dimension – 99,50 zł (zamiast 199 zł)
- Just Cause – 3,56 zł (zamiast 25,49 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
