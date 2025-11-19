Gry Square Enix taniej na Steamie. Wyprzedaż Black Friday 2025

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników produkcji spod skrzydeł Square Enix. Na Steamie wystartowała bowiem wyprzedaż wydawcy, w ramach której możemy zaoszczędzić na wybranych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Life is Strange: True Colors, PowerWash Simulator czy gry z serii Final Fantasy.

Wyprzedaż Square Enix na Steamie

Jak już wspomnieliśmy, na Steam wystartowała kolejna wyprzedaż gier na PC. Tym razem organizatorem promocji jest Square Enix. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.