Gry Square Enix taniej na Steamie. Wyprzedaż Black Friday 2025

Patrycja Pietrowska
2025/11/19 15:30
Masa tytułów przecenionych z okazji Black Friday 2025.

Pojawiła się świetna okazja dla miłośników produkcji spod skrzydeł Square Enix. Na Steamie wystartowała bowiem wyprzedaż wydawcy, w ramach której możemy zaoszczędzić na wybranych tytułach przeznaczonych na PC. W ofercie znajduje się między innymi Life is Strange: True Colors, PowerWash Simulator czy gry z serii Final Fantasy.

Steam – wyprzedaż Square Enix – Black Friday 2025
Wyprzedaż Square Enix na Steamie

Jak już wspomnieliśmy, na Steam wystartowała kolejna wyprzedaż gier na PC. Tym razem organizatorem promocji jest Square Enix. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.steampowered.com/developer/squareenix/sale/squareenix_blackfriday2025

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

