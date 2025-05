Niepokonany build w Diablo 4. Jeden z najtrudniejszych lochów ukończony bez wykorzystywania umiejętności

Choć ósmy sezon Diablo 4 uchodzi za jeden z najtrudniejszych, gracz o pseudonimie GoblinSorix udowodnił, że można zajść naprawdę daleko, nie używając ani jednej aktywnej umiejętności. Co prawda nie jest to typowy „pacyfistyczny” styl gry, gdyż do pomocy ma armię wilków i wilkołaków, ale technicznie rzecz biorąc, sam gracz nie musi ruszyć palcem, aby przebijać się przez kolejne fale wrogów.

Nudne do oglądania, ale świetna zabawa. Śmiałem się sporo i cały czas siedziałem jak na szpilkach - napisał GoblinSorix na Reddicie.

Choć jego druid nie korzysta z żadnych aktywnych umiejętności, klucz do sukcesu tkwi w precyzyjnie dobranym ekwipunku. W osobnym materiale wideo GoblinSorix pokazuje swoją postać, której zestaw przedmiotów skupia się wyłącznie na maksymalizacji mocy towarzyszy. Jeden z elementów zmienia wszystkie wilki w wilkołaki, inny znacząco zwiększa ich obrażenia. Dodatkowo, sezonowe moce bossów, w tym fale kwasu, pomagają w eliminowaniu trudniejszych przeciwników.

Jeszcze kilka sezonów temu taki styl gry nie byłby możliwy. Dopiero niedawne zmiany w Diablo 4 sprawiły, że towarzysze zaczęli posiadać te same statystyki, co postać gracza i mieć aktywne te same bonusy, co całkowicie odmieniło sposób ich działania. Choć tego typu „leniwe” buildy nie należą do najefektywniejszych w kontekście metagry, pokazują, jak elastyczny stał się system rozgrywki.