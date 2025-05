Twórcy Diablo 4 zapraszają na transmisję, na której ujawnione zostaną szczegóły nowego sezonu

Fani Diablo 4 mogą szykować się na kolejne wieści prosto od twórców. Twórcy gry zapraszają na transmisję 22 maja o godz. 20:00 czasu CEST, podczas której ujawnione zostaną szczegóły Publicznego Serwera Testowego 2.3.0 (Public Test Realm, PTR). Jego udostępnienie ma związek z trwającymi przygotowaniami do nowego sezonu pt. Grzechy Horadrimów.

Szczegóły nowego sezonu Diablo 4 już wkrótce

Publiczny Serwer Testowy (PTR) to specjalna wersja gry, dostępna dla graczy na PC przez Battle.net, na której mogą oni wcześniej sprawdzić nadchodzące zmiany i nowości przed ich oficjalnym wprowadzeniem do gry. To nie tylko okazja do przetestowania nowych funkcji, ale też szansa na podzielenie się opinią i zgłoszenie ewentualnych błędów, zanim aktualizacja trafi na główne serwery. PTR-y są uruchamiane okazjonalnie przed dużymi sezonowymi aktualizacjami, ale nie są dostępne przez cały czas.