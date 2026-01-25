Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa seria science fiction od Disneya powróci w przyszłym miesiącu po 34 latach

Radosław Krajewski
2026/01/25 15:00
0
0

Może otworzy to drogę do nowej ekranizacji przygód tego słynnego bohatera.

Disney wraca do jednego z najbardziej niedocenionych swoich projektów science fiction. Człowiek rakieta, film z 1991 roku, który w dniu premiery nie spełnił oczekiwań finansowych, zarabiając tylko 46,7 mln dolarów i to przy budżecie 35 mln dolarów, po latach doczeka się kolejnej szansy. Kultowy bohater inspirowany pulpowymi przygodami i estetyką retrofuturystyczną powróci już w przyszłym miesiącu z zupełnie nową historią.

The Rocketeer: The Island

The Rocketeer: The Island – za miesiąc premiera nowej przygody Człowieka rakiety

Choć kinowy The Rocketeer nie odniósł sukcesu, z czasem zyskał wierne grono fanów. Charakterystyczny klimat, klasyczna bohater i zapadająca w pamięć muzyka sprawiły, że film znacznie lepiej zniósł próbę czasu niż mogło się wydawać. Produkcja wyprzedziła modę na komiksowe widowiska i nostalgiczne blockbustery, trafiając do kin zdecydowanie za wcześnie.

Nowy rozdział przygód Cliffa Secorda zostanie opowiedziany na kartach komiksu The Rocketeer: The Island od wydawnictwa IDW Publishing. Scenariusz przygotował John Layman, a fabuła zabierze głównego bohatera na tajemniczą wyspę, gdzie spróbuje odkryć prawdę o zaginięciu Amelii Earhart. W trakcie wyprawy Cliff pozna również sekrety Betty i nawiąże sojusze z postaciami, których nikt się nie spodziewał.

Największym zaskoczeniem jest nietypowy crossover. Na tej samej wyspie Rocketeer spotka bohaterów, którzy już jakiś czas temu trafili do domeny publicznej, w tym Popeye’a oraz Tintina, którzy także przeżywają własną przygodę. Zaprezentowany animowany zwiastun sugeruje, że miejsce akcji może skrywać znacznie więcej popkulturowych niespodzianek.

GramTV przedstawia:

Przez lata Człowiek rakieta pozostawał w cieniu, ograniczając się do sporadycznych powrotów i obecności poza głównym nurtem. Nowy komiks może jednak zmienić ten stan rzeczy i ponownie wprowadzić bohatera do świadomości szerszego grona odbiorców. To także szansa na sprawdzenie, czy klasyczna, szczera wizja superbohaterstwa ma dziś jeszcze siłę przebicia.

Pierwszy zeszyt The Rocketeer: The Island trafi do sprzedaży już 25 lutego 2026 roku.

Źródło:https://screenrant.com/disney-new-rocketeer-series-comics-2026-movie-revival/

Tagi:

Popkultura
Disney
komiks
science fiction
sci-fi
IDW Publishing
The Rocketeer
The Rocketeer: The Island
Człowiek rakieta
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112