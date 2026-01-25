Kultowa seria science fiction od Disneya powróci w przyszłym miesiącu po 34 latach

Może otworzy to drogę do nowej ekranizacji przygód tego słynnego bohatera.

Disney wraca do jednego z najbardziej niedocenionych swoich projektów science fiction. Człowiek rakieta, film z 1991 roku, który w dniu premiery nie spełnił oczekiwań finansowych, zarabiając tylko 46,7 mln dolarów i to przy budżecie 35 mln dolarów, po latach doczeka się kolejnej szansy. Kultowy bohater inspirowany pulpowymi przygodami i estetyką retrofuturystyczną powróci już w przyszłym miesiącu z zupełnie nową historią. The Rocketeer: The Island – za miesiąc premiera nowej przygody Człowieka rakiety Choć kinowy The Rocketeer nie odniósł sukcesu, z czasem zyskał wierne grono fanów. Charakterystyczny klimat, klasyczna bohater i zapadająca w pamięć muzyka sprawiły, że film znacznie lepiej zniósł próbę czasu niż mogło się wydawać. Produkcja wyprzedziła modę na komiksowe widowiska i nostalgiczne blockbustery, trafiając do kin zdecydowanie za wcześnie.

Nowy rozdział przygód Cliffa Secorda zostanie opowiedziany na kartach komiksu The Rocketeer: The Island od wydawnictwa IDW Publishing. Scenariusz przygotował John Layman, a fabuła zabierze głównego bohatera na tajemniczą wyspę, gdzie spróbuje odkryć prawdę o zaginięciu Amelii Earhart. W trakcie wyprawy Cliff pozna również sekrety Betty i nawiąże sojusze z postaciami, których nikt się nie spodziewał. Największym zaskoczeniem jest nietypowy crossover. Na tej samej wyspie Rocketeer spotka bohaterów, którzy już jakiś czas temu trafili do domeny publicznej, w tym Popeye’a oraz Tintina, którzy także przeżywają własną przygodę. Zaprezentowany animowany zwiastun sugeruje, że miejsce akcji może skrywać znacznie więcej popkulturowych niespodzianek.

GramTV przedstawia:

Przez lata Człowiek rakieta pozostawał w cieniu, ograniczając się do sporadycznych powrotów i obecności poza głównym nurtem. Nowy komiks może jednak zmienić ten stan rzeczy i ponownie wprowadzić bohatera do świadomości szerszego grona odbiorców. To także szansa na sprawdzenie, czy klasyczna, szczera wizja superbohaterstwa ma dziś jeszcze siłę przebicia. Pierwszy zeszyt The Rocketeer: The Island trafi do sprzedaży już 25 lutego 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.