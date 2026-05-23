Legenda Star Treka się myliła. Kultowy bohater nadal jest ważną częścią serii science fiction

Star Trek definitywnie udowodnił, że William Shatner mylił się co do kapitana Kirka.

Star Trek: Nieznane nowe światy udowadnia, że legenda kapitana Jamesa T. Kirka wciąż ma w sobie ogromny potencjał do wykorzystania. Choć William Shatner od lat podkreśla, że postać została już wyczerpana i nie widzi sensu powrotu do niej, współczesne produkcje uniwersum Star Trek pokazują zupełnie coś innego. Star Trek – William Shatner pomylił się co do kapitana Kirka Shatner wielokrotnie zaznaczał, że zrobił z Kirkiem wszystko, co było możliwe. Aktor uważa również, że historia tej postaci została już opowiedziana do końca. Trudno się dziwić, ponieważ dla wielu fanów to właśnie on pozostaje definitywnym wcieleniem kapitana USS Enterprise. Jednocześnie ostatnie lata pokazały, że kultowy bohater potrafi odnaleźć się także w nowych interpretacjach.

Dużą rolę odegrał tutaj Chris Pine, który wcielił się w Kirka w filmach J.J. Abramsa. Dla młodszej generacji widzów to właśnie jego wersja kapitana stała się najbardziej rozpoznawalna. Choć aktor inspirował się manierą i stylem gry Shatnera, zdołał stworzyć własną interpretację bohatera i ponownie uczynić go jedną z najważniejszych twarzy marki Star Trek. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w serialu Star Trek: Nieznane nowe światy, gdzie młodego Jamesa T. Kirka gra Paul Wesley, znany między innymi z serialu Pamiętniki wampirów. Aktor pojawił się po raz pierwszy w finale pierwszego sezonu w 2022 roku i od tego czasu systematycznie zdobywa sympatię fanów.

GramTV przedstawia:

Wesley nie ogranicza się jedynie do kopiowania charakterystycznych zachowań czy sposobu mówienia Shatnera. Twórcy serialu pokazują Kirka jako bohatera, który dopiero dojrzewa do roli legendarnego kapitana Enterprise. Dzięki temu postać zyskała więcej emocjonalnej głębi, a widzowie mogą obserwować wydarzenia, które kształtują jego przyszły charakter. Sukces nowego Kirka nie jest jedynym przykładem udanego odświeżenia klasycznych bohaterów. Sporą popularność zdobył także Ethan Peck, który wciela się w młodego Spocka zarówno w Star Trek: Discovery, jak i w Star Trek: Nieznane nowe światy. Aktor również przekonał do siebie długoletnich fanów serii. Czwarty sezon Star Trek: Nieznane nowe światy zadebiutuje tego lata na Paramount+. Serial otrzyma również piąty, finałowy sezon.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.