Marvel oficjalnie zaprezentował nowego Venoma. Symbiont na dobre połączył się z kultową postacią

Radosław Krajewski
2026/05/21 11:30
Tak wygląda nowa, potężna wersja Venoma.

Marvel Comics oficjalnie pokazał nowy wygląd Venoma i trudno przejść obok tej przemiany obojętnie. Symbiont przeszedł jedną z najbardziej radykalnych metamorfoz w swojej historii, a wszystko za sprawą relacji z Mary Jane Watson.

Fani komiksów o Venomie od pewnego czasu wiedzą, że to właśnie Mary Jane została nowym nosicielem symbiontu. Do tej nieoczekiwanej zmiany doszło podczas wydarzeń z Venom War, kiedy moce Jackpot zaczęły dosłownie rozrywać MJ na poziomie molekularnym. W krytycznym momencie Venom połączył się z nią, stając się jedynym powodem, dla którego bohaterka nadal żyje.

Choć początkowo była to desperacka próba ratunku, z czasem relacja między MJ a Venomem przerodziła się w jedno z najbardziej nietypowych partnerstw w historii Marvela. Problem polegał jednak na tym, że obie strony kompletnie się od siebie różniły. Mary Jane miała trudności z zaakceptowaniem obecności agresywnego kosmicznego pasożyta w swoim umyśle, natomiast Venom nie potrafił odnaleźć się przy osobie tak emocjonalnie odmiennej od swoich poprzednich gospodarzy.

Konflikty między nimi sprawiały, że zamiast działać jak jeden organizm, funkcjonowali bardziej jak skłócony duet. To właśnie ten motyw stał się osią historii opowiedzianej przez Ala Ewinga i Carlosa Gómeza w komiksie Venom #258.

W nowym zeszycie dochodzi do przełomowej rozmowy między bohaterami. Mary Jane zwraca uwagę, że dalsze działanie jako „najdziwniejsi współlokatorzy świata” nie ma już sensu. Bohaterka podkreśla, że choć żadne z nich nie wybrało tej sytuacji, są ze sobą związani i muszą w końcu zacząć działać jako prawdziwa jedność.

Później MJ otwarcie przyznaje, że akceptuje Venoma i jest gotowa zaakceptować wszystko, co wiąże się z ich połączeniem. Właśnie wtedy pada kultowe „We Are Venom”, które staje się symbolicznym momentem pełnego zespolenia bohaterów.

Emocjonalny przełom prowadzi również do fizycznej transformacji. Nowa forma Venoma zachowuje charakterystyczny czarno złoty kostium symbiontu, ale wzbogacono go o bardziej kobiecą sylwetkę oraz czerwone włosy Mary Jane. Efekt końcowy jest jednym z najbardziej odważnych zmian wyglądu postaci w ostatnich latach.

Nowy wygląd Venoma można zobaczyć w komiksie Venom #258, który jest już dostępny w sprzedaży.

Źródło:https://screenrant.com/venom-new-design-mj-watson-costume-update/

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 13:08
wolff01 napisał:

 czemu mam nieodparte wrażenie że znowu mamy do czynienia z jakimś ideologicznym/feministycznym podtekstem? 

Pewnie dlatego, że że widzisz podobne podteksty dosłownie we wszystkim. Przyznam, że zdarza mi się klikać na podobne newsy tylko po to, by sprawdzić, czy już zdążyłeś się wypowiedzieć. Być może nie powinienem czerpać rozrywki z cudzej paranoi, ale nic nie poradzę, że nie przestaje mnie to bawić. Gdybym jednak miał zdobyć się na odrobinę empatii względem twej osoby, to zupełnie bez złośliwości zaleciłbym wizytę u specjalisty od zdrowia psychicznego. Niczego nie sugeruję i nie chcę, byś odebrał to jako atak, bo nie taka jest moja intencja. Po prostu sam wiem, że czasem możemy nie zdawać sobie sprawy z własnych problemów i tego, że oddaliśmy złym emocjom kontrolę nad naszym życiem. Nie mam wątpliwości, że twoje życie musi być mocno nieszczęśliwe, ale to na pewno nie jest coś, z czym nie da się niczego zrobić. Musisz jedynie usiąść i na chłodno przyglądnąć się rzeczom, jakie tu wypisujesz. Być może takie nabranie dystansu pomoże ci zrozumieć, że sprawy zaszły stanowczo za daleko.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:18

Niby nic niezwykłego w komiskach (motyw "zaakceptowania swoich mocy" i stania się potężniejszą wersją siebie), ale czemu mam nieodparte wrażenie że znowu mamy do czynienia z jakimś ideologicznym/feministycznym podtekstem? Oczywiście Venom nie mógł zostać Venomem a MJ nie mogła dostać swojego własnego symbionta, tylko trzeba było (jak zwykle) przerobić postać już wcześniej ustaloną w tym uniwersum...




