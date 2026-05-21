Marvel oficjalnie zaprezentował nowego Venoma. Symbiont na dobre połączył się z kultową postacią

Tak wygląda nowa, potężna wersja Venoma.

Marvel Comics oficjalnie pokazał nowy wygląd Venoma i trudno przejść obok tej przemiany obojętnie. Symbiont przeszedł jedną z najbardziej radykalnych metamorfoz w swojej historii, a wszystko za sprawą relacji z Mary Jane Watson. Venom – Marvel zaprezentował nową potężną wersję symbionta Fani komiksów o Venomie od pewnego czasu wiedzą, że to właśnie Mary Jane została nowym nosicielem symbiontu. Do tej nieoczekiwanej zmiany doszło podczas wydarzeń z Venom War, kiedy moce Jackpot zaczęły dosłownie rozrywać MJ na poziomie molekularnym. W krytycznym momencie Venom połączył się z nią, stając się jedynym powodem, dla którego bohaterka nadal żyje.

Choć początkowo była to desperacka próba ratunku, z czasem relacja między MJ a Venomem przerodziła się w jedno z najbardziej nietypowych partnerstw w historii Marvela. Problem polegał jednak na tym, że obie strony kompletnie się od siebie różniły. Mary Jane miała trudności z zaakceptowaniem obecności agresywnego kosmicznego pasożyta w swoim umyśle, natomiast Venom nie potrafił odnaleźć się przy osobie tak emocjonalnie odmiennej od swoich poprzednich gospodarzy. Konflikty między nimi sprawiały, że zamiast działać jak jeden organizm, funkcjonowali bardziej jak skłócony duet. To właśnie ten motyw stał się osią historii opowiedzianej przez Ala Ewinga i Carlosa Gómeza w komiksie Venom #258.

W nowym zeszycie dochodzi do przełomowej rozmowy między bohaterami. Mary Jane zwraca uwagę, że dalsze działanie jako „najdziwniejsi współlokatorzy świata” nie ma już sensu. Bohaterka podkreśla, że choć żadne z nich nie wybrało tej sytuacji, są ze sobą związani i muszą w końcu zacząć działać jako prawdziwa jedność. Później MJ otwarcie przyznaje, że akceptuje Venoma i jest gotowa zaakceptować wszystko, co wiąże się z ich połączeniem. Właśnie wtedy pada kultowe „We Are Venom”, które staje się symbolicznym momentem pełnego zespolenia bohaterów. Emocjonalny przełom prowadzi również do fizycznej transformacji. Nowa forma Venoma zachowuje charakterystyczny czarno złoty kostium symbiontu, ale wzbogacono go o bardziej kobiecą sylwetkę oraz czerwone włosy Mary Jane. Efekt końcowy jest jednym z najbardziej odważnych zmian wyglądu postaci w ostatnich latach. Nowy wygląd Venoma można zobaczyć w komiksie Venom #258, który jest już dostępny w sprzedaży.

