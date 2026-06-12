Nowe Ghost in the Shell od Science SARU prezentuje utwór końcowy. Opublikowano kolejny zwiastun anime

Studio Science SARU opublikowało czwarty zwiastun nadchodzącego anime The Ghost In The Shell, prezentując po raz pierwszy utwór końcowy serii. Premiera produkcji została zaplanowana na 7 lipca, a za globalną dystrybucję odpowiadać będzie platforma Amazon Prime Video. Piosenka końcowa nosi tytuł Blue i została wykonana przez zespół Millennium Parade we współpracy z kanadyjsko-japońską artystką Sayą Gray oraz laureatem nagrody Grammy, Danielem Caesarem. Założyciel Millennium Parade, Daiki Tsuneta, ujawnił, że prace nad utworem rozpoczęły się około trzech lata temu wspólnie z Sayą Gray. Daniel Caesar dołączył do projektu na późniejszym etapie produkcji.

Anime The Ghost In The Shell na nowym zwiastunie

Amazon potwierdził wcześniej, że będzie wyłącznym dystrybutorem anime na całym świecie, z wyjątkiem Rosji i Chin. Platforma otrzyma również okres wyłącznej emisji w Japonii przed udostępnieniem serii innym podmiotom. Produkcja zadebiutuje także podczas Anime Expo 2026 w Los Angeles, gdzie odbędzie się amerykańska premiera serialu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć dwa pierwsze odcinki, a także wziąć udział w panelu dyskusyjnym z członkami zespołu produkcyjnego oraz sesjach autografów z reżyserką Moko-chan i projektantem postaci oraz głównym reżyserem animacji Shuheiem Handą.