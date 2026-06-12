Nowe Ghost in the Shell od Science SARU prezentuje utwór końcowy. Opublikowano kolejny zwiastun anime

Zobaczcie nowy zwiastun The Ghost in the Shell oraz utwór końcowy anime.
Studio Science SARU opublikowało czwarty zwiastun nadchodzącego anime The Ghost In The Shell, prezentując po raz pierwszy utwór końcowy serii. Premiera produkcji została zaplanowana na 7 lipca, a za globalną dystrybucję odpowiadać będzie platforma Amazon Prime Video. Piosenka końcowa nosi tytuł Blue i została wykonana przez zespół Millennium Parade we współpracy z kanadyjsko-japońską artystką Sayą Gray oraz laureatem nagrody Grammy, Danielem Caesarem. Założyciel Millennium Parade, Daiki Tsuneta, ujawnił, że prace nad utworem rozpoczęły się około trzech lata temu wspólnie z Sayą Gray. Daniel Caesar dołączył do projektu na późniejszym etapie produkcji.
Anime The Ghost In The Shell na nowym zwiastunie
Amazon potwierdził wcześniej, że będzie wyłącznym dystrybutorem anime na całym świecie, z wyjątkiem Rosji i Chin. Platforma otrzyma również okres wyłącznej emisji w Japonii przed udostępnieniem serii innym podmiotom. Produkcja zadebiutuje także podczas Anime Expo 2026 w Los Angeles, gdzie odbędzie się amerykańska premiera serialu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć dwa pierwsze odcinki, a także wziąć udział w panelu dyskusyjnym z członkami zespołu produkcyjnego oraz sesjach autografów z reżyserką Moko-chan i projektantem postaci oraz głównym reżyserem animacji Shuheiem Handą.
Ghost in the Shell to jedna z najbardziej rozpoznawalnych japońskich marek cyberpunkowych. Seria została stworzona przez Masamune Shirowa i początkowo ukazywała się jako manga publikowana w latach 1989-1991. Opowiada historię major Motoko Kusanagi, cybernetycznie ulepszonej agentki rządowej działającej w futurystycznym świecie, gdzie granice między technologią a ludzką świadomością coraz bardziej się zacierają. Oryginalna manga doczekała się kilku kontynuacji, w tym Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor, Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface oraz The Human Algorithm, którego publikacja rozpoczęła się w 2019 roku.
GramTV przedstawia:
Największą światową popularność franczyza zdobyła dzięki adaptacjom anime. Pierwszą z nich był kultowy film Ghost in the Shell z 1995 roku w reżyserii Mamoru Oshiiego. Później powstały między innymi Ghost in the Shell 2: Innocence z 2004 roku, ceniona seria telewizyjna Stand Alone Complex emitowana w latach 2002-2005 wraz z filmem Solid State Society, reboot Arise z lat 2013-2015 oraz serial Ghost in the Shell: SAC_2045, który był dostępny na Netfliksie w latach 2020-2022. W 2017 roku franczyza doczekała się także hollywoodzkiej aktorskiej adaptacji z Scarlett Johansson w roli głównej.
Warto dodać, że studio Science SARU pracuje również nad innym projektem anime. Seria Jaadugar: A Witch’s Life in Mongol zadebiutuje już 4 lipca. Zobaczcie zwiastun nadchodzącej produkcji The Ghost In The Shell:
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