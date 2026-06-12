Kolejny ryzykowny projekt Warner Bros.? Studio stawia na reżyserkę, która przed chwilą zaliczyła głośną klapę science fiction

Mimo finansowej porażki Panny młodej! Warner Bros. ponownie zaufało Maggie Gyllenhaal. Tym razem reżyserka ma przenieść na ekran nagradzaną powieść Creation Lake.

Warner Bros. najwyraźniej nie straciło wiary w Maggie Gyllenhaal. Studio ponownie połączy siły z filmowczynią przy nowym projekcie zatytułowanym Creation Lake, który Gyllenhaal ma zarówno wyreżyserować, jak i wyprodukować. Ujawniamy szczegóły projektu. Warner Bros. znowu ryzykuje? Powstaje film oparty na poczytnej powieści szpiegowskiej Decyzja może jednak budzić pewne zaskoczenie. Zaledwie kilka miesięcy temu do kin trafił Panna młoda!, ambitny miks science fiction, horroru i gotyckiego romansu inspirowany historią Narzeczonej Frankensteina. Produkcja z Jessie Buckley i Christianem Balem podzieliła krytyków, a przede wszystkim okazała się rozczarowaniem finansowym. Film zarobił zaledwie 24 miliony dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 90 milionów dolarów.

Mimo tego Warner Bros. zdecydowało się powierzyć Gyllenhaal kolejny projekt. Creation Lake opowie historię Sadie Smith, 34-letniej Amerykanki pracującej jako tajna agentka. Kobieta zostaje wysłana do Francji, gdzie ma przeniknąć do środowiska ekologicznych aktywistów, wykorzystując manipulację i uwodzenie. Z czasem jednak coraz bardziej angażuje się w życie wspólnoty i zaczyna kwestionować własne przekonania.

GramTV przedstawia:

Powieść autorstwa Rachel Kushner została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków. Trafiła na listę bestsellerów New York Timesa, znalazła się również wśród finalistów prestiżowej Booker Prize oraz była nominowana do wielu innych wyróżnień literackich. Choć ostatni film Gyllenhaal nie spełnił oczekiwań finansowych, reżyserka wciąż może pochwalić się mocną pozycją w branży. Jej debiut reżyserski, Córka, zdobył trzy nominacje do Oscara, w tym za scenariusz adaptowany napisany przez samą Gyllenhaal. Warto również zauważyć, że Creation Lake wydaje się projektem znacznie mniej ryzykownym pod względem budżetowym niż widowiskowe Panna młoda!. Zamiast kosztownego widowiska science fiction Warner Bros. stawia tym razem na thriller szpiegowski z politycznym i psychologicznym zacięciem. Pozostaje poczekać, co z tego wyjdzie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









