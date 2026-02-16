Odszedł Shutaro Ida, dyrektor kreatywny Bloodstained: The Scarlet Engagement

Wydane 7 lat temu Bloodstained: Ritual of the Night zebrało naprawdę niezłe recenzje. Nic więc dziwnego, że od kilku lat powstaje sequel.

W wieku 52 lat zmarł bowiem Shutaro Ida, czyli dyrektor kreatywny powstającego Bloodstained: The Scarlet Engagement . O odejściu swojego pracownika poinformowało samo studio ArtPlay. Ujawniło ono, że Japończyk odszedł 10 lutego, przegrywając trwającą od półtora roku walkę z nowotworem.

Ida przez wiele lat swojej kariery w game devie związany był ze słynnym Konami. Pracował tam od 1996 aż do 2015 roku. W tym czasie miał okazję działać przy wielu odsłonach słynnego cyklu Castelvania, zaś przy Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain oraz Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes był nawet jednym z głównych programistów .

Z czasem trafił do ArtPlay i to tam jako projektant współtworzył Bloodstained: Ritual of the Night. Z kolei przed rozpoczęciem prac nad sequelem, Bloodstained: The Scarlet Engagement, powierzono mu funkcje dyrektora kreatywnego. Niemniej już w październiku 2024 Ida ogłosił, iż zdiagnozowano u niego raka, co zmusiło go do zawieszenia swojej zawodowej aktywności.

Mimo to The Scarlet Engagement powstawało dalej i weszło właśnie w ostatnią fazę prac. Samo ArtPlay zapewniło, że zamierza kontynuować dziedzictwo Idy i chce zaprezentować grę, która będzie godna zmarłego dewelopera. Czy faktycznie taka będzie? Pozostaje nam czekać na premierę, która nastąpi… na dobrą sprawę nie wiadomo jeszcze konkretnie, kiedy.