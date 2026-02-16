Odszedł Shutaro Ida, dyrektor kreatywny Bloodstained: The Scarlet Engagement

Wydane 7 lat temu Bloodstained: Ritual of the Night zebrało naprawdę niezłe recenzje. Nic więc dziwnego, że od kilku lat powstaje sequel.
Jej premiera prawdopodobnie w przeciągu najbliższych miesięcy. Niemniej pracująca nad tytułem ekipa doznała właśnie znaczącego osłabienia.
Nie żyje Shutaro Ida
W wieku 52 lat zmarł bowiem Shutaro Ida, czyli dyrektor kreatywny powstającego Bloodstained: The Scarlet Engagement. O odejściu swojego pracownika poinformowało samo studio ArtPlay. Ujawniło ono, że Japończyk odszedł 10 lutego, przegrywając trwającą od półtora roku walkę z nowotworem.
Ida przez wiele lat swojej kariery w game devie związany był ze słynnym Konami. Pracował tam od 1996 aż do 2015 roku. W tym czasie miał okazję działać przy wielu odsłonach słynnego cyklu Castelvania, zaś przy Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain oraz Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes był nawet jednym z głównych programistów.
GramTV przedstawia:
Z czasem trafił do ArtPlay i to tam jako projektant współtworzył Bloodstained: Ritual of the Night. Z kolei przed rozpoczęciem prac nad sequelem, Bloodstained: The Scarlet Engagement, powierzono mu funkcje dyrektora kreatywnego. Niemniej już w październiku 2024 Ida ogłosił, iż zdiagnozowano u niego raka, co zmusiło go do zawieszenia swojej zawodowej aktywności.
Mimo to The Scarlet Engagement powstawało dalej i weszło właśnie w ostatnią fazę prac. Samo ArtPlay zapewniło, że zamierza kontynuować dziedzictwo Idy i chce zaprezentować grę, która będzie godna zmarłego dewelopera. Czy faktycznie taka będzie? Pozostaje nam czekać na premierę, która nastąpi… na dobrą sprawę nie wiadomo jeszcze konkretnie, kiedy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!