Zmarł wokalista 3 Doors Down. Brad Arnold odszedł w wieku 47 lat

Lider zespołu 3 Doors Down zmarł w wieku 47 lat. Informację o śmierci Brada Arnolda przekazali koledzy z zespołu w mediach społecznościowych w sobotę, 7 lutego. W maju 2025 roku Arnold ujawnił, że zmaga się z jasnokomórkowym rakiem nerki (clear cell renal cell carcinoma, ccRCC). To właśnie okropna choroba pokonała zdolnego muzyka.

Z ciężkim sercem przekazujemy wiadomość, że Brad Arnold, założyciel, wokalista i autor piosenek 3 Doors Down zmarł w sobotę, 7 lutego, w wieku 47 lat. W obecności ukochanej żony Jennifer i rodziny odszedł spokojnie, otoczony bliskimi, we śnie, po odważnej walce z chorobą nowotworową. Jako członek-założyciel, wokalista i pierwszy perkusista 3 Doors Down, Brad pomógł na nowo zdefiniować mainstreamowy rock, łącząc przystępność post-grunge’u z emocjonalnie bezpośrednim pisaniem piosenek i tematami tekstów, które trafiały do zwykłych słuchaczy. Jego twórczość stała się kulturowym punktem odniesienia dla całego pokolenia, przynosząc jedne z najbardziej trwałych hitów lat 2000, w tym przełomowy utwór zespołu “Kryptonite”, który napisał na lekcji matematyki, mając zaledwie 15 lat. Jego muzyka wykraczała daleko poza scenę, tworząc chwile więzi, radości, wiary i wspólnych doświadczeń, które przetrwają długo po tym, jak zgasły światła na koncertach. Przede wszystkim był oddanym mężem Jennifer, a jego życzliwość, poczucie humoru i hojność poruszały każdego, kto miał szczęście go poznać. Najbliżsi zapamiętają nie tylko jego talent, lecz także ciepło, pokorę, wiarę i głęboką miłość do rodziny oraz przyjaciół. Rodzina jest ogromnie wdzięczna za wyrazy miłości i wsparcia w tym trudnym czasie i uprzejmie prosi o uszanowanie prywatności. Będzie go nam bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Według National Cancer Institute, jasnokomórkowy rak nerki swoją nazwę zawdzięcza temu, jak guz wygląda pod mikroskopem. Komórki nowotworowe są faktycznie jasne i przypominają pęcherzyki. U dorosłych ccRCC jest najczęstszym typem raka nerki i stanowi około 80 procent wszystkich przypadków raka nerkowokomórkowego. Występuje częściej u dorosłych niż u dzieci. Rak nerkowokomórkowy odpowiada za 2-6 procent nowotworów nerki u dzieci i młodych dorosłych. Pacjenci z mniejszymi guzami mają większe szanse przeżycia niż chorzy z guzami większymi. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla osób z ccRCC wynosi 50-69 procent. Gdy nowotwór jest już duży lub rozprzestrzenił się na inne części ciała, leczenie jest trudniejsze, a pięcioletnie przeżycie spada do około 10 procent.

W wyniku diagnozy postawionej na początku 2025 roku, 3 Doors Down odwołali wszystkie wcześniej zaplanowane daty tras koncertowych, w tym koncerty jako headliner, występy festiwalowe, koncerty u boku Creed oraz udział w festiwalu Morgan Wallen “Sand In My Boots”. Jeszcze w styczniu 2026 roku Brad świętował dziesiątą rocznicę swojej trzeźwości. Wokalista wcześniej przypisywał swoje wyjście z uzależnienia chrześcijańskiej wierze.