Nie żyje Claudia Cardinale - jedna z najpiękniejszych aktorek w historii kina

Niedługo po tym, jak pożegnaliśmy Roberta Redforda, odeszła od nas kolejna legenda kina. Zmarła Claudia Cardinale – jedna z największych ikon europejskiego kina, której nazwisko na zawsze zapisało się w historii filmu. W latach 60 i 70 uznawano ją za jedną z najpiękniejszych aktorek.

Nie żyje Claudia Cardinale

Claudia Cardinale urodziła się 15 kwietnia 1938 roku w Tunezji, która wówczas należała do Francji. Jej karierę zapoczątkowało zwycięstwo w konkursie piękności, które otworzyło jej drogę do świata filmu. We Włoszech poznała producenta Franco Cristaldiego, swojego mentora i późniejszego męża. Na dużym ekranie zadebiutowała niewielką rolą u boku Omara Sharifa w komediodramacie Goha. Publiczność szczególnie pokochała ją za rolę Jill McBain w klasycznym westernie Sergia Leone Pewnego razu na Dzikim Zachodzie.