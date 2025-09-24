Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Claudia Cardinale - jedna z najpiękniejszych aktorek w historii kina

Jakub Piwoński
2025/09/24 12:10
Publiczność szczególnie pamięta ją z występu w kultowym Pewnego razu na Dzikim Zachodzie.

Niedługo po tym, jak pożegnaliśmy Roberta Redforda, odeszła od nas kolejna legenda kina. Zmarła Claudia Cardinale – jedna z największych ikon europejskiego kina, której nazwisko na zawsze zapisało się w historii filmu. W latach 60 i 70 uznawano ją za jedną z najpiękniejszych aktorek.

Nie żyje Claudia Cardinale

Claudia Cardinale urodziła się 15 kwietnia 1938 roku w Tunezji, która wówczas należała do Francji. Jej karierę zapoczątkowało zwycięstwo w konkursie piękności, które otworzyło jej drogę do świata filmu. We Włoszech poznała producenta Franco Cristaldiego, swojego mentora i późniejszego męża. Na dużym ekranie zadebiutowała niewielką rolą u boku Omara Sharifa w komediodramacie Goha. Publiczność szczególnie pokochała ją za rolę Jill McBain w klasycznym westernie Sergia Leone Pewnego razu na Dzikim Zachodzie.

Kariera Cardinale nabrała rozpędu na początku lat 60., gdy współpracowała z najwybitniejszymi włoskimi reżyserami. U Luchino Viscontiego zagrała w Rocco i jego bracia oraz Lamparcie, u Federico Felliniego pojawiła się w Osiem i pół, a w późniejszych latach zachwycała również w Fitzcarraldo Wernera Herzoga. Występowała w duecie z Alainem Delonem, Jeanem-Paulem Belmondo czy Peterem Sellersem, łącząc kino artystyczne z produkcjami popularnymi – od kryminałów (Różowa Pantera) po widowiska przygodowe. Jej filmografię zamyka tunezyjski dramat L'Île du Pardon.

Cardinale była uosobieniem uroku, charyzmy i elegancji. Dla wielu widzów pozostanie jedną z ikon złotej ery europejskiego kina. Miała 87 lat.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


