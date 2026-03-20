Nie żyje Chuck Norris. Legendarny Strażnik Teksasu miał 86 lat

Maciej Petryszyn
2026/03/20 15:01
Świat kina akcji pogrążył się w żałobie. Odeszła bowiem legenda, przy której filmach wychowało się wiele pokoleń. W wieku 86 lat zmarł Chuck Norris.

W czwartek informowano, że słynny Strażnik Teksasu trafił do szpitala na Hawajach. Teraz z kolei rodzina Norrisa poinformowała, że ten odszedł w piątek rano.

Chuck Norris w Delta Force (1986)
Chuck Norris w Delta Force (1986)

Nie żyje Chuck Norris

Już w latach 70. Norris miał okazję wystąpić w Drodze Smoka u boku innej legendy, którą był Bruce Lee. Potem zaś stał się swoistą legendą kina akcji, a dla wielu już zawsze kojarzyć się będzie ze Strażnikiem Teksasu. Wszak w rolę Cordella Walkera wcielał się przez wiele lat i to zarówno w serialu, jak i w filmach.

Inne głośne obrazy w udziałem Norrisa to Delta Force czy też trylogia Zaginiony w akcji. W ostatnich latach jednak Amerykanin grywał w filmach znacznie rzadziej. Jeszcze w 2012 roku mogliśmy oglądać go w drugiej części Niezniszczalnych, zaś w ubiegłym rok zagrał główną rolę w Agent Recon. Z kolei w tym roku do kin wejdzie komedia Zombie Plane, gdzie po raz ostatni będziemy mieli szansę, by zobaczyć ikonę w akcji.

Chuck Norris parał się jednak nie tylko aktorstwem. Był również mistrzem sztuk walki i 6-krotnym mistrzem świata w karate. Służył ponadto w siłach lotniczych Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo pewnym momencie Norris stał się bohaterem licznych memów, nawiązujących do jego filmowej "niezniszczalności" i owianych legendą kopniaków z półobrotu.

W swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych bliscy aktora napisali:

​Z ciężkim sercem nasza rodzina dzieli się wiadomością o nagłym odejściu naszego ukochanego Chucka Norrisa, które miało miejsce wczoraj rano. Choć chcielibyśmy zachować okoliczności w prywatności, prosimy wiedzieć, że był otoczony rodziną i odszedł w spokoju.

​Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem oraz sercem naszej rodziny.

​Żył w wierze, z poczuciem celu i niezachwianym oddaniem dla ludzi, których kochał. Poprzez swoją pracę, dyscyplinę i dobroć inspirował miliony ludzi na całym świecie i wywarł trwały wpływ na tak wiele istnień.

​Choć nasze serca są złamane, jesteśmy głęboko wdzięczni za życie, które przeżył, oraz za niezapomniane chwile, którymi zostaliśmy pobłogosławieni, dzieląc je z nim. Miłość i wsparcie, jakie otrzymywał od fanów z całego świata, znaczyły dla niego bardzo wiele, za co nasza rodzina jest szczerze wdzięczna. Dla niego nie byliście tylko fanami – byliście jego przyjaciółmi.

​Wiemy, że wielu z Was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji i jesteśmy szczerze wdzięczni za modlitwy oraz wsparcie, które mu przesyłaliście.

​Pogrążeni w żałobie po tej stracie, uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym czasie.

​Dziękujemy, że kochaliście go razem z nami.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/chuck-norris-dead-walker-texas-ranger-dies-1236694953/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Pajonk78
Dzisiaj 16:45

...a śmierć odetchnęła z ulgą. Żegnaj Mistrzu. :(

Silverburg
Dzisiaj 15:18

Smutna wiadomość :(




