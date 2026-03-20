Nie żyje Chuck Norris. Legendarny Strażnik Teksasu miał 86 lat

Świat kina akcji pogrążył się w żałobie. Odeszła bowiem legenda, przy której filmach wychowało się wiele pokoleń. W wieku 86 lat zmarł Chuck Norris.

W czwartek informowano, że słynny Strażnik Teksasu trafił do szpitala na Hawajach. Teraz z kolei rodzina Norrisa poinformowała, że ten odszedł w piątek rano.

Nie żyje Chuck Norris

Już w latach 70. Norris miał okazję wystąpić w Drodze Smoka u boku innej legendy, którą był Bruce Lee. Potem zaś stał się swoistą legendą kina akcji, a dla wielu już zawsze kojarzyć się będzie ze Strażnikiem Teksasu. Wszak w rolę Cordella Walkera wcielał się przez wiele lat i to zarówno w serialu, jak i w filmach.

Inne głośne obrazy w udziałem Norrisa to Delta Force czy też trylogia Zaginiony w akcji. W ostatnich latach jednak Amerykanin grywał w filmach znacznie rzadziej. Jeszcze w 2012 roku mogliśmy oglądać go w drugiej części Niezniszczalnych, zaś w ubiegłym rok zagrał główną rolę w Agent Recon. Z kolei w tym roku do kin wejdzie komedia Zombie Plane, gdzie po raz ostatni będziemy mieli szansę, by zobaczyć ikonę w akcji.

Chuck Norris parał się jednak nie tylko aktorstwem. Był również mistrzem sztuk walki i 6-krotnym mistrzem świata w karate. Służył ponadto w siłach lotniczych Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo pewnym momencie Norris stał się bohaterem licznych memów, nawiązujących do jego filmowej "niezniszczalności" i owianych legendą kopniaków z półobrotu.

W swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych bliscy aktora napisali: