Zaloguj się lub Zarejestruj

Przed Strażnikiem Teksasu i erą memów na swój temat, Chuck Norris bił się z samym Brucem Lee w tej niezapomnianej scenie

Jakub Piwoński
2026/03/21 19:30
0
0

Wspominamy początki kariery legendy kina akcji i jego kultowy pojedynek w Drodze smoka.

Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Chuck Norris. W obliczu tej straty wielu fanów wraca do początków jego kariery – czasów, gdy nie był jeszcze ikoną popkultury i bohaterem niezliczonych żartów, a przede wszystkim utalentowanym zawodnikiem sztuk walk. To właśnie wtedy trafił na plan filmu, który na zawsze zapisał go w historii kina akcji.

Droga Smoka
Chuck Norris i Bruce Lee spotkali się w filmie Droga smoka

Mowa o filmie Droga smoka z 1972, gdzie Norris zmierzył się z legendarnym Bruce Lee. Słynny wirtuoz sztuk walk wciela się w bohatera przybywającego do Rzymu, by pomóc rodzinnej restauracji nękanej przez gang przestępczy. Scena pojedynku Norrisem w rzymskim Koloseum do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych w historii kina kopanego.

Starcie rozpoczyna się spokojnie, niemal ceremonialnie, by z czasem przerodzić się w brutalny, intensywny pojedynek. Obaj bohaterowie testują swoje możliwości, zmieniają style walki, a napięcie budowane jest bez zbędnych efektów – liczy się wyłącznie fizyczność, tempo i precyzja ruchów. Minimalistyczna oprawa, brak muzyki w kluczowych momentach i realistyczna choreografia sprawiają, że starcie nie traci na sile nawet po dekadach. To właśnie ta scena sprawiła, że Norris został dostrzeżony przez szerszą publiczność. Za choreografię tej sceny odpowiadał nie kto inny, a sam Bruce Lee.

GramTV przedstawia:

W kolejnych latach Norris zbudował swoją pozycję jako gwiazda kina akcji. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak Zaginiony w akcji, Odział Delta czy Samotny wilk McQuade. Największą popularność przyniosła mu jednak rola w serialu Strażnik Teksasu, dzięki której stał się ikoną popkultury rozpoznawalną na całym świecie.

Dziś jego dorobek filmowy i wkład w rozwój kina akcji wspominane są przez kolejne pokolenia widzów. A legendarny pojedynek z Bruce’em Lee pozostaje jednym z najważniejszych momentów jego kariery – i jednym z tych, do których fani wracają najczęściej.

Tagi:

Popkultura
Chuck Norris
Bruce Lee
kultowe filmy
kino akcji
kultowy film
sztuki walki
kino kopane
kultowa scena
słynna scena
scena w filmie
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112