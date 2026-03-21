Przed Strażnikiem Teksasu i erą memów na swój temat, Chuck Norris bił się z samym Brucem Lee w tej niezapomnianej scenie

Wspominamy początki kariery legendy kina akcji i jego kultowy pojedynek w Drodze smoka.
Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Chuck Norris. W obliczu tej straty wielu fanów wraca do początków jego kariery – czasów, gdy nie był jeszcze ikoną popkultury i bohaterem niezliczonych żartów, a przede wszystkim utalentowanym zawodnikiem sztuk walk. To właśnie wtedy trafił na plan filmu, który na zawsze zapisał go w historii kina akcji.
Chuck Norris i Bruce Lee spotkali się w filmie Droga smoka
Mowa o filmie Droga smoka z 1972, gdzie Norris zmierzył się z legendarnym Bruce Lee. Słynny wirtuoz sztuk walk wciela się w bohatera przybywającego do Rzymu, by pomóc rodzinnej restauracji nękanej przez gang przestępczy. Scena pojedynku Norrisem w rzymskim Koloseum do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych w historii kina kopanego.
Starcie rozpoczyna się spokojnie, niemal ceremonialnie, by z czasem przerodzić się w brutalny, intensywny pojedynek. Obaj bohaterowie testują swoje możliwości, zmieniają style walki, a napięcie budowane jest bez zbędnych efektów – liczy się wyłącznie fizyczność, tempo i precyzja ruchów. Minimalistyczna oprawa, brak muzyki w kluczowych momentach i realistyczna choreografia sprawiają, że starcie nie traci na sile nawet po dekadach. To właśnie ta scena sprawiła, że Norris został dostrzeżony przez szerszą publiczność. Za choreografię tej sceny odpowiadał nie kto inny, a sam Bruce Lee.
W kolejnych latach Norris zbudował swoją pozycję jako gwiazda kina akcji. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak Zaginiony w akcji, Odział Delta czy Samotny wilk McQuade. Największą popularność przyniosła mu jednak rola w serialu Strażnik Teksasu, dzięki której stał się ikoną popkultury rozpoznawalną na całym świecie.
Dziś jego dorobek filmowy i wkład w rozwój kina akcji wspominane są przez kolejne pokolenia widzów. A legendarny pojedynek z Bruce’em Lee pozostaje jednym z najważniejszych momentów jego kariery – i jednym z tych, do których fani wracają najczęściej.
