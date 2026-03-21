Przed Strażnikiem Teksasu i erą memów na swój temat, Chuck Norris bił się z samym Brucem Lee w tej niezapomnianej scenie

Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Chuck Norris. W obliczu tej straty wielu fanów wraca do początków jego kariery – czasów, gdy nie był jeszcze ikoną popkultury i bohaterem niezliczonych żartów, a przede wszystkim utalentowanym zawodnikiem sztuk walk. To właśnie wtedy trafił na plan filmu, który na zawsze zapisał go w historii kina akcji.

Chuck Norris i Bruce Lee spotkali się w filmie Droga smoka

Mowa o filmie Droga smoka z 1972, gdzie Norris zmierzył się z legendarnym Bruce Lee. Słynny wirtuoz sztuk walk wciela się w bohatera przybywającego do Rzymu, by pomóc rodzinnej restauracji nękanej przez gang przestępczy. Scena pojedynku Norrisem w rzymskim Koloseum do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych w historii kina kopanego.