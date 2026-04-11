Jason Statham znów zmienia zawód. Po Pszczelarzu, Fachowcu i Samotniku czas na… Buntownika

Fani kina akcji mają powody do zadowolenia. Jason Statham nie zamierza zwalniać i dokłada do swojej filmografii kolejną produkcję. Po rolach w Pszczelarzu, Fachowcu i Samotniku tym razem wcieli się w tytułowego bohatera filmu Buntownik. Premiera już tego lata.

Buntownik – nowy film akcji trafi do kin tego lata

Nowa produkcja to klasyczne kino akcji w stylu, do którego aktor zdążył już przyzwyczaić widzów. Statham gra Cole’a Reeda – byłego członka policyjnych sił specjalnych, który porzucił służbę na rzecz pracy w prywatnej ochronie. Reed tropi zabójców swego szefa i odkrywa międzynarodową siatkę handlarzy ludźmi sięgającą najwyższych szczebli władzy. Śledztwo prowadzi go na pokład statku, na którym przetrzymywane są porwane kobiety i dzieci. To, co zaczyna się jako osobista vendetta, szybko zamienia się w walkę o życie niewinnych.