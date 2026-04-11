Jason Statham znów zmienia zawód. Po Pszczelarzu, Fachowcu i Samotniku czas na… Buntownika

Fani kina akcji mają powody do zadowolenia. Jason Statham nie zamierza zwalniać i dokłada do swojej filmografii kolejną produkcję. Po rolach w Pszczelarzu, Fachowcu i Samotniku tym razem wcieli się w tytułowego bohatera filmu Buntownik. Premiera już tego lata.
Buntownik – nowy film akcji trafi do kin tego lata
Nowa produkcja to klasyczne kino akcji w stylu, do którego aktor zdążył już przyzwyczaić widzów. Statham gra Cole’a Reeda – byłego członka policyjnych sił specjalnych, który porzucił służbę na rzecz pracy w prywatnej ochronie. Reed tropi zabójców swego szefa i odkrywa międzynarodową siatkę handlarzy ludźmi sięgającą najwyższych szczebli władzy. Śledztwo prowadzi go na pokład statku, na którym przetrzymywane są porwane kobiety i dzieci. To, co zaczyna się jako osobista vendetta, szybko zamienia się w walkę o życie niewinnych.
Za kamerą stanął Jean-François Richet, twórca dobrze znany fanom gatunku. Odpowiadał m.in. za film Przerwany lot, a także Wróg publiczny numer jeden i od lat specjalizuje się w dynamicznym, surowym kinie akcji. Scenariusz przygotowali Lindsay Michel i J.P. Davis, a sam Statham pełni również rolę producenta. W obsadzie, poza główną gwiazdą, znaleźli się także Annabelle Wallis, Adrian Lester, Jason Wong oraz Roland Møller.
GramTV przedstawia:
Statham ma dziś 58 lat i wciąż pozostaje w znakomitej formie. Aktor kręci kolejne filmy jeden po drugim, konsekwentnie trzymając się swojego wizerunku twardziela, który zawsze znajduje się w samym środku niebezpiecznych wydarzeń. Buntownik trafi do kin 21 sierpnia 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejna solidna propozycja dla fanów bezkompromisowej akcji – dokładnie taka, jakiej oczekują od Stathama.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!