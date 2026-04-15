Najlepsza część Terminatora kończy 35 lat. Z tej okazji film wraca do kin

W końcu zapowiadał, że wróci.

Legendarny film Terminator 2: Dzień sądu ponownie trafi do kin. StudioCanal ogłosiło podczas wydarzenia CinemaCon, że produkcja z okazji 35. rocznicy premiery doczeka się specjalnych pokazów na dużym ekranie. Terminator 2: Dzień sądu wraca do kin z okazji 35-lecia premiery Film zadebiutował w 1991 roku i szybko stał się jednym z największych hitów swojej epoki. Przy budżecie wynoszącym około 100 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 520 milionów dolarów. Do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł kina akcji science fiction.

W produkcji ponownie zobaczyliśmy Arnolda Schwarzeneggera w roli T-800, jednak tym razem jego postać przeszła istotną zmianę. Zamiast bezwzględnego zabójcy stał się obrońcą Johna Connora, wysłanym w czasie, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Na ekran powróciła także Linda Hamilton jako Sarah Connor, która przeszła jedną z najbardziej pamiętnych przemian w historii kina akcji. Z bohaterki uciekającej przed zagrożeniem stała się zahartowaną wojowniczką przygotowującą się na nadchodzącą wojnę z maszynami.

Sukces drugiej części zapoczątkował rozwój całej marki Terminator, choć kolejne odsłony nie były już w stanie dorównać najlepszej według wielu fanów drugiej część. Mimo solidnych wyników finansowych późniejsze produkcje nie zdobyły takiego uznania widzów ani krytyków. Powrót filmu do kin to okazja zarówno dla widzów, którzy pamiętają jego premierę sprzed lat, jak i dla młodszej publiczności, aby zobaczyć tę kultową produkcję w na dużym ekranie. Obecnie nie jest znana konkretna data powrotu Terminatora 2 do kin. Nie wiadomo również, czy film trafi także do Polski.

