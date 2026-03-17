Nie żyje autor Halo. To on nadał Master Chiefowi ludzkie oblicze

Społeczność gry Halo pogrążyła się w żałobie. W wieku 80 lat odszedł bowiem bardzo zasłużony dla niej człowiek.

Człowiek, który przyczynił się do rozbudowy całego lore. I przy tym “uczłowieczył” ikonicznego bohatera serii.

Nie żyje William C. Dietz, autor Halo: Flood

Rodzina potwierdziła, że zmarł William C. Dietz. Amerykanin był pisarzem science fiction, tworzącym powieści o tematyce wojskowej oraz oparte na grach wideo. W swoim dorobku miał m.in. trzy książki z uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale również i pozycje osadzone w światach takich produkcji, jak Mass Effect, Hitman czy też StarCraft. Dodatkowo to właśnie Dietz napisał scenariusz do gry Legion of the Damned, która oparta była na jego własnej książce. Przy tym wszystkim zmarły dopiero co autor w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju uniwersum Halo, tworząc niezwykle istotną dla niego książkę.