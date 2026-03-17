Nie żyje autor Halo. To on nadał Master Chiefowi ludzkie oblicze

Społeczność gry Halo pogrążyła się w żałobie. W wieku 80 lat odszedł bowiem bardzo zasłużony dla niej człowiek.
Człowiek, który przyczynił się do rozbudowy całego lore. I przy tym “uczłowieczył” ikonicznego bohatera serii.
Nie żyje William C. Dietz, autor Halo: Flood
Rodzina potwierdziła, że zmarł William C. Dietz. Amerykanin był pisarzem science fiction, tworzącym powieści o tematyce wojskowej oraz oparte na grach wideo. W swoim dorobku miał m.in. trzy książki z uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale również i pozycje osadzone w światach takich produkcji, jak Mass Effect, Hitman czy też StarCraft. Dodatkowo to właśnie Dietz napisał scenariusz do gry Legion of the Damned, która oparta była na jego własnej książce. Przy tym wszystkim zmarły dopiero co autor w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju uniwersum Halo, tworząc niezwykle istotną dla niego książkę.
W 2003 roku ukazało się Halo: Flood. To tam po raz pierwszy mieliśmy okazję, by ujrzeć bardziej ludzką stronę milczącego w grach Master Chiefa. Bohater nie był już tylko skorupą, awatarem gracza, a stał się osobą z krwi i kości – mającą dylematy oraz myśli. Więcej dowiedzieliśmy się też o innych postaciach, np. jednostce ODST, która wcześniej była jedynie napomknięta. Tymczasem Dietz opisał dokładniej jej charakter, przyczyniając się do tego, że w pewnym momencie ODST otrzymało nawet własną grę, znaną jako Halo 3: ODST. Ba, nawet na Przymierze, dzięki pisarzowi, mogliśmy zacząć patrzeć w inny sposób, poznając jego motywacje oraz całą kulturę.
O znaczeniu zmarłego pisarza najlepiej niech świadczy fakt, że pożegnało go oficjalne konto Halo w mediach społecznościowych:
Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że odszedł od nas William C. Dietz.
W 2023 roku Dietz stworzył Halo: The Flood, dzięki któremu fani mogli doświadczyć poszerzonej wersji historii z Halo: Combat Evolved, poznając nowe postacie i perspektywy.
Nasze myśli są teraz przy jego rodzinie. Spoczywaj w pokoju, William.
