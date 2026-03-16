Zmarł Phil Campbell. Legendarny gitarzysta Motorhead miał 64 lata

W wieku 64 lat zmarł Phil Campbell, legendarny gitarzysta zespołu Motorhead oraz lider grupy Phil Campbell and the Bastard Sons. Informację o jego śmierci przekazała rodzina w mediach społecznościowych zespołu. Campbell zmarł 13 marca, po długiej walce o życie na oddziale intensywnej terapii, a trafił tam po skomplikowanej operacji.
Zmarł gitarzysta Motorhead, Phil Campbell
W oświadczeniu opublikowanym przez rodzinę napisano:
Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego ojca, Philipa Anthony’ego Campbella, który odszedł spokojnie minionej nocy po długiej i odważnej walce na oddziale intensywnej terapii po poważnej operacji.
Bliscy podkreślili również, że był oddanym mężem, wspaniałym ojcem i dumnym dziadkiem, znanym w rodzinie pod czułym przydomkiem “Bampi”. Poproszono także o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
Phil Campbell urodził się w 1961 roku w Pontypridd w Walii. Karierę muzyczną rozpoczął pod koniec lat 70., współtworząc walijską formację Persian Risk. Przełomem w jego karierze był rok 1984, kiedy dołączył do Motorhead. Podczas przesłuchań pojawił się jednocześnie z gitarzystą Michaelem 'Würzel' Burstonem i ostatecznie obaj zostali przyjęci do zespołu, który od tego momentu funkcjonował jako kwartet pod przewodnictwem legendarnego lidera Lemmy’ego Kilmistera. Pierwszy album Motorhead z udziałem Campbella to Orgasmatron z 1986 roku. Gitarzysta pozostał członkiem zespołu aż do jego zakończenia działalności w 2015 roku, które nastąpiło po śmierci Lemmy’ego.
Po zakończeniu działalności Motorhead, muzyk nie zrezygnował z kariery. W 2016 roku założył zespół Phil Campbell and the Bastard Sons wraz ze swoimi synami Tylą, Toddem i Dane’em Campbellem. Grupa wydała kilka albumów studyjnych, a ich najnowszy krążek, Kings Of The Asylum, ukazał się w 2023 roku. W 2019 roku Campbell opublikował także solową płytę Old Lions Still Roar.
Zespół Phil Campbell and the Bastard Sons niedawno odwołał swój planowany występ jako headliner na festiwalu Takedown Festival z powodu problemów zdrowotnych gitarzysty. Śmierć Campbella to ogromna strata dla świata rocka i metalu. Przez ponad trzy dekady był jednym z filarów Motorhead i współtwórcą charakterystycznego, agresywnego brzmienia zespołu. Jak podkreśliła jego rodzina w oświadczeniu:
Jego dziedzictwo, muzyka i wspomnienia, które stworzył z tak wieloma ludźmi, będą żyć wiecznie.
