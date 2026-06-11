Szef Facebooka na cenzurowanym. The Social Reckoning, czyli kontynuacja oscarowego hitu, ma już pierwszy zwiastun

Wracamy do historii poznanej po raz pierwszy w The Social Network.

Po szesnastu latach od premiery The Social Network widzowie doczekają się kontynuacji jednego z najgłośniejszych filmów o branży technologicznej. Sony Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun The Social Reckoning, czyli sequela oscarowego dramatu z 2010 roku. Tym razem historia skupi się nie na narodzinach Facebooka, lecz na jednym z największych kryzysów w dziejach platformy. Pierwszy zwiastun kontynuacji The Social Network Za scenariusz ponownie odpowiada Aaron Sorkin, który tym razem stanął również za kamerą jako reżyser. Twórca wyjaśnia, że przez lata wpływ Facebooka na świat stał się na tyle ogromny, że temat wymagał dalszego rozwinięcia.

The Social Reckoning opowie prawdziwą historię Frances Haugen, byłej inżynierki Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. W filmie wcieli się w nią Mikey Madison, którą znamy z Anory. Ważną rolę odegra również dziennikarz Wall Street Journal Jeff Horwitz, którego zagra Jeremy Allen White, znany z The Bear. To właśnie jego śledztwo doprowadziło do publikacji serii artykułów. Materiały ujawnione w 2021 roku rzuciły światło na wewnętrzne badania prowadzone przez Facebooka. Dokumenty wskazywały między innymi na negatywny wpływ platformy na zdrowie psychiczne nastolatków, a także na rolę serwisu w rozpowszechnianiu dezinformacji i treści powiązanych z przemocą polityczną.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się także Bill Burr oraz Jeremy Strong. To właśnie Strong przejął rolę Marka Zuckerberga po Jesse Eisenbergu, który wcielił się w założyciela Facebooka w pierwszym filmie. Oryginalny The Social Network okazał się ogromnym sukcesem. Film zarobił na całym świecie ponad 226 milionów dolarów, zdobył osiem nominacji do Oscara i ostatecznie sięgnął po trzy statuetki. Produkcja do dziś jest uznawana za jeden z najważniejszych filmów opowiadających o współczesnej branży technologicznej. Premiera The Social Reckoning została zaplanowana na 9 października.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









