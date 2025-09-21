Nie wystarczy mu Odyseja. Christopher Nolan właśnie stał się jeszcze bardziej zapracowany

Nolan, choć kieruje obecnie gigantycznym przedsięwzięciem, podjął się nowego wyzwania – stanął na czele gildii reżyserów.
Christopher Nolan został wybrany nowym prezesem Directors Guild of America (Amerykańskiej Gildii reżyserów). To niezwykły wybór, biorąc pod uwagę, że funkcję tę zazwyczaj obejmują twórcy mniej aktywni zawodowo lub będący już na emeryturze. Reżyser Oppenheimera obecnie pracuje nad postprodukcją swojego najnowszego filmu Odyseja, co czyni jego nominację jeszcze bardziej zaskakującą.
Christopher Nolan na czele gildii reżyserów
„Bycie wybranym na przewodniczącego Directors Guild of America jest jednym z największych zaszczytów w mojej karierze” – powiedział Nolan po ogłoszeniu, dodając:
Nasza branża przechodzi ogromne zmiany i dziękuję członkom Gildii za powierzenie mi tej odpowiedzialności. Chcę również podziękować prezydent Glatter za jej przywództwo przez ostatnie cztery lata. Nie mogę się doczekać współpracy z nią i nowo wybranym zarządem, aby osiągnąć ważną kreatywną i ekonomiczną ochronę dla naszych członków.
Samego twórcy raczej nie trzeba szerzej przedstawiać. Nolan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmowców współczesnego kina, autor takich tytułów jak Memento, Incepcja, Interstellar, trylogia o Mrocznym Rycerzu czy oscarowy Oppenheimer. Słynie z nieliniowych narracji, widowiskowego stylu wizualnego i konsekwentnej obrony doświadczenia kinowego. Głośno sprzeciwiał się m.in. modelowi premier hybrydowych, opuszczając Warner Bros. po kontrowersyjnej dystrybucji Tenet.
GramTV przedstawia:
W fotelu przewodniczącego DGA Nolan zastępuje Lesli Linkę Glatter, reżyserkę telewizyjną znaną z pracy przy takich produkcjach jak Amazing Stories czy The Morning Show. To zdecydowanie największe nazwisko, jakie kiedykolwiek stanęło na czele organizacji – porównywalne jedynie do Franka Capry w latach 30. i Roberta Wise’a (West Side Story) w latach 70.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!