Nie wystarczy mu Odyseja. Christopher Nolan właśnie stał się jeszcze bardziej zapracowany

Christopher Nolan został wybrany nowym prezesem Directors Guild of America (Amerykańskiej Gildii reżyserów). To niezwykły wybór, biorąc pod uwagę, że funkcję tę zazwyczaj obejmują twórcy mniej aktywni zawodowo lub będący już na emeryturze. Reżyser Oppenheimera obecnie pracuje nad postprodukcją swojego najnowszego filmu Odyseja, co czyni jego nominację jeszcze bardziej zaskakującą.

Christopher Nolan na czele gildii reżyserów

„Bycie wybranym na przewodniczącego Directors Guild of America jest jednym z największych zaszczytów w mojej karierze” – powiedział Nolan po ogłoszeniu, dodając: