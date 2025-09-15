Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie wszystkie Mega Ewolucje w Legends: Z-A od razu dostępne. Niektóre wymagają awansu w Z-A Battle Club

Mikołaj Berlik
2025/09/15 15:30
Część Mega Ewolucji będzie wymagała więcej wysiłku do zdobycia.

W Pokémon Legends: Z-A nie każda Mega Ewolucja będzie można zdobyć w trakcie głównej historii. Greninja, Delphox i Chesnaught będą wymagały awansu w trybie rankingowym Z-A Battle Club.

Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A – które Mega Ewolucje są zablokowane?

Premiera gry zaplanowana jest na 16 października i będzie to pierwsza produkcja dostępna na Nintendo Switch 2, choć gra pojawi się również na oryginalnej konsoli. Po ujawnieniu nowych Mega Ewolucji podczas wrześniowego Nintendo Direct, potwierdzono, że przynajmniej trzy z nich nie pojawią się w normalnym toku fabuły.

Greninjite, Delphoxite i Chesnaughtite będzie można zdobyć wyłącznie jako nagrody za awans w Z-A Battle Club – trybie rankingowym gry. Dokładne wymagania dotyczące zdobycia Mega Kamieni nie zostały podane, ale wiadomo, że będą powiązane z osiąganiem kolejnych rang lub wygrywaniem meczów.

GramTV przedstawia:

W sezonie pierwszym, startującym równocześnie z premierą, dostępny będzie Greninjite. Delphoxite pojawi się w sezonie drugim, a Chesnaughtite w sezonie trzecim. Szczegóły dotyczące kolejnych sezonów i ich dat startu zostaną ujawnione w późniejszym czasie.

Poza tym, łącznie pięć Mega Ewolucji będzie początkowo niedostępnych bez dodatkowych nagród lub płatnego DLC – Mega Raichu X i Mega Raichu Y znajdą się w płatnym dodatku do Legends: Z-A. Prawdopodobnie w przyszłości metody dystrybucji Mega Kamieni mogą zostać zmienione, aby gracze, którzy dołączą później, nie zostali całkowicie pominięci.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-locks-some-mega-evolutions-behind-online-ranked-battles/

