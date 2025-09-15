Nie wszystkie Mega Ewolucje w Legends: Z-A od razu dostępne. Niektóre wymagają awansu w Z-A Battle Club

W Pokémon Legends: Z-A nie każda Mega Ewolucja będzie można zdobyć w trakcie głównej historii. Greninja, Delphox i Chesnaught będą wymagały awansu w trybie rankingowym Z-A Battle Club.

Pokémon Legends: Z-A – które Mega Ewolucje są zablokowane?

Premiera gry zaplanowana jest na 16 października i będzie to pierwsza produkcja dostępna na Nintendo Switch 2, choć gra pojawi się również na oryginalnej konsoli. Po ujawnieniu nowych Mega Ewolucji podczas wrześniowego Nintendo Direct, potwierdzono, że przynajmniej trzy z nich nie pojawią się w normalnym toku fabuły.