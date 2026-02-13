Kolejna firma wyręcza się AI. Spotify chwali się, że ich programiści nie napisali ani jednego kodu od miesięcy

Firma polega na Claude.

Podczas ostatniego podsumowania wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku, współprzewodniczący Spotify, Gustav Söderström, wprawił branżę w osłupienie. Ujawnił on, że czołowi programiści firmy od grudnia nie napisali ręcznie ani jednej linijki kodu, delegując to zadanie sztucznej inteligencji Claude od firmy Anthropic. Spotify – system „Honk” i kodowanie z telefonu Kluczem do tej rewolucji jest wewnętrzne narzędzie Spotify o nazwie Honk. Jest to zaawansowany system typu „ChatOps”, który integruje się ze Slackiem i pozwala inżynierom zarządzać całym procesem tworzenia oprogramowania za pomocą poleceń tekstowych.

Söderström podał konkretny przykład: programista Spotify podczas porannego dojazdu do pracy może napisać na Slacku w swoim telefonie: „Claude, napraw ten błąd w module audio na iOS i dodaj nową funkcję sortowania playlist”. Zanim inżynier dotrze do biura, AI kończy pracę, przechodzi testy i przesyła gotową wersję aplikacji do zatwierdzenia i wdrożenia na produkcję.

Dzięki takiemu podejściu Spotify w samym 2025 roku wdrożyło ponad 50 nowych funkcji, a tempo w 2026 roku tylko rośnie. Programiści zamiast „klepania kodu”, zajmują się teraz między innymi projektowaniem wysokopoziomowych rozwiązań, sprawdzaniem, czy kod wygenerowany przez AI jest bezpieczny i zgodny z celami biznesowymi, a także decydowaniem o nadchodzących treściach. Eksperci ostrzegają jednak przed ciemną stroną tego zjawiska. Mike Krieger z Anthropic przyznał niedawno, że Claude jest już niemal w całości pisany przez samego Claude’a, co rodzi pytania o przyszłość kompetencji ludzkich. Jeśli programiści przestaną pisać kod, mogą z czasem stracić zdolność do wykrywania subtelnych błędów, które mogą zostać przeoczone przez sztuczną inteligencję.