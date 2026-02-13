Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna firma wyręcza się AI. Spotify chwali się, że ich programiści nie napisali ani jednego kodu od miesięcy

Mikołaj Berlik
2026/02/13 13:10
3
0

Firma polega na Claude.

Podczas ostatniego podsumowania wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku, współprzewodniczący Spotify, Gustav Söderström, wprawił branżę w osłupienie. Ujawnił on, że czołowi programiści firmy od grudnia nie napisali ręcznie ani jednej linijki kodu, delegując to zadanie sztucznej inteligencji Claude od firmy Anthropic.

Spotify
Spotify

Spotify – system „Honk” i kodowanie z telefonu

Kluczem do tej rewolucji jest wewnętrzne narzędzie Spotify o nazwie Honk. Jest to zaawansowany system typu „ChatOps”, który integruje się ze Slackiem i pozwala inżynierom zarządzać całym procesem tworzenia oprogramowania za pomocą poleceń tekstowych.

Söderström podał konkretny przykład: programista Spotify podczas porannego dojazdu do pracy może napisać na Slacku w swoim telefonie: „Claude, napraw ten błąd w module audio na iOS i dodaj nową funkcję sortowania playlist”. Zanim inżynier dotrze do biura, AI kończy pracę, przechodzi testy i przesyła gotową wersję aplikacji do zatwierdzenia i wdrożenia na produkcję.

GramTV przedstawia:

Dzięki takiemu podejściu Spotify w samym 2025 roku wdrożyło ponad 50 nowych funkcji, a tempo w 2026 roku tylko rośnie. Programiści zamiast „klepania kodu”, zajmują się teraz między innymi projektowaniem wysokopoziomowych rozwiązań, sprawdzaniem, czy kod wygenerowany przez AI jest bezpieczny i zgodny z celami biznesowymi, a także decydowaniem o nadchodzących treściach.

Eksperci ostrzegają jednak przed ciemną stroną tego zjawiska. Mike Krieger z Anthropic przyznał niedawno, że Claude jest już niemal w całości pisany przez samego Claude’a, co rodzi pytania o przyszłość kompetencji ludzkich. Jeśli programiści przestaną pisać kod, mogą z czasem stracić zdolność do wykrywania subtelnych błędów, które mogą zostać przeoczone przez sztuczną inteligencję.

Źródło:https://techcrunch.com/2026/02/12/spotify-says-its-best-developers-havent-written-a-line-of-code-since-december-thanks-to-ai/

Tagi:

News
Spotify
sztuczna inteligencja
programy
firma
AI
programista
Mikołaj Berlik
Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:29

Nie korzystałem nigdy z tego serwisu, może to i lepiej, bo teraz nie muszę zamykać konta.

Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 13:24
GThoro napisał:

Kolejny dzień, kolejny z czterech liter news o tym jakie to AI nie jest cudowne do programowania. Szkoda, że to wszystko nieprawda.

Tak bardzo chciałbym zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Bo moze i nie napisali ale poprawiali potem przez x czasu :D

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 13:13

Kolejny dzień, kolejny z czterech liter news o tym jakie to AI nie jest cudowne do programowania. Szkoda, że to wszystko nieprawda.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112