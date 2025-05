Nie tylko gracze chcą nowego Battlefronta. Aktor z serialu Andor również wspiera inicjatywę powstania trzeciej części gry

Muhannad Ben Amor, znany z roli Wilmona Paaka w serialu Andor, dołączył do rosnącej grupy fanów domagających się od EA kontynuacji serii Star Wars Battlefront.

Od premiery ostatniej odsłony Battlefront 2 od studia DICE, minęło już prawie osiem lat, a mimo to zainteresowanie tytułem znów rośnie. Coraz więcej graczy powraca do gry i nawołuje do wydania trzeciej części. Teraz głos w tej sprawie zabrał ktoś bezpośrednio związany z uniwersum Gwiezdnych Wojen – aktor Muhannad Ben Amor, grający w popularnym Andorze.

Aktor z Andora również chce Battlefronta 3

Choć Battlefront 2 początkowo spotkał się z krytyką, głównie za sprawą agresywnego systemu mikrotransakcji i lootboxów, to dzięki licznym aktualizacjom i poprawkom zyskał z czasem uznanie społeczności. Po zakończeniu drugiego sezonu Andora, liczba graczy w Battlefront 2 osiągnęła najwyższy poziom od 2021 roku, co dodatkowo rozbudziło nadzieje na kontynuację.