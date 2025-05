Fani błagają EA i Disneya o kontynuację Star Wars: Battlefront. Powstała nawet petycja - kolejna...

Wygląda na to, że Star Wars: Battlefront jest serią skazaną na liczbę dwa… Być może petycja ruszy sumienie twórców?

Już w 2006 roku studio Free Radical Design rozpoczęło prace nad trzecią częścią oryginalnej serii, planując ambitne funkcje, takie jak płynne przejścia z walk naziemnych do kosmicznych. Niestety, projekt został anulowany po wielokrotnym przekraczaniu terminów. Później pałeczkę przejęło DICE, które zrestartowało serię w 2015 i 2017 roku. Po zakończeniu wsparcia dla Battlefront 2, studio zaproponowało trzecią odsłonę, jednak EA odrzuciło pomysł, tłumacząc to zbyt wysokimi kosztami licencji.

Potrzebujecie 500 milionów dolarów i petycji z dziesiątkami milionów podpisów. Przechodziliśmy to już wiele razy.

To uczucie podziela wielu fanów Gwiezdnych Wojen, tym bardziej że coraz więcej osób wraca do Battlefronta 2. Jednak mimo ogromnego entuzjazmu społeczności, takich petycji było już wiele i niewiele zdziałały. Obecna zebrała zaledwie 700 podpisów. Jak trafnie skomentował użytkownik u/AZZATRU:

Gracze od lat z niecierpliwością czekają na kontynuację. Mamy już rok 2025, a nadal nie otrzymaliśmy choćby zapowiedzi kolejnej części tej uwielbianej serii. Widać wyraźnie, że popyt jest ogromny. EA wraz z Disneyem mają niepowtarzalną szansę, by na nowo wzniecić tę ekscytację, tworząc Star Wars: Battlefront 3.

Dodatkowo, studio DICE i inne zespoły EA są obecnie zajęte pracami nad kolejnym Battlefieldem, co jeszcze bardziej oddala widmo premiery kolejnej części Battlefronta. Ale wystarczy spojrzeć na subreddit serii, by zrozumieć, jak wielka jest potrzeba. Temat Battlefronta 3 dominuje dyskusje tak bardzo, że moderatorzy wprowadzili zasadę: tylko jeden aktywny post o grze naraz. To przykre, że Battlefront 3 prawdopodobnie pozostanie jedynie niespełnionym marzeniem, pomimo że wzrost liczby graczy, aktywność społeczności oraz niekończące się posty i petycje jasno pokazują jedno – w świecie Star Wars jest luka, której nikt obecnie nie wypełnia, a powinien.