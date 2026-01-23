Nie na taką nową odsłonę Thief czekali fani. Twórcy reagują na krytykę i poprawiają grę

Dla wielu graczy to sygnał, że warto dać tytułowi drugą szansę.
Przypomnijmy, 4 grudnia 2025 zadebiutował Thief VR: Legacy of Shadow, nowa odsłona słynnej serii skradanek. Produkcja studia Maze Theory, wydana przez Vertigo Games, miała ambicję przenieść serię w pełni do świata wirtualnej rzeczywistości, stawiając na immersję, operowanie cieniem oraz mechaniki oparte na fizycznych interakcjach. Czy to się udało?
Thief VR: Legacy of Shadow z aktualizacją po słabych ocenach
Premiera spotkała się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. Krytycy i gracze chwalili klimat, wykorzystanie VR oraz samą ideę Thiefa widzianego z perspektywy pierwszej osoby, ale jednocześnie wskazywali na techniczne niedociągnięcia, problemy z oświetleniem, stabilnością oraz nierówną jakość wykonania. Gra osiągnęła średnie oceny w okolicach 69 pkt na Metacritic, co jasno pokazało, że projekt ma potencjał, ale wymaga dopracowania.
Twórcy szybko zareagowali na uwagi społeczności. Najnowsza aktualizacja 3.0 przynosi wyraźne poprawki graficzne, w tym lepszy balans światła i cieni w mrocznych lokacjach, a także redukcję błędów i awarii wpływających na płynność rozgrywki. Patch rozszerza również wsparcie sprzętowe – wersja SteamVR oficjalnie obsługuje teraz zestawy HTC Vive i Valve Index.
Jedną z ciekawszych zmian jest rozbudowanie immersyjnej mechaniki dźwięku. Gracze mogą teraz wybrać konkretne źródło mikrofonu w opcjach, co ma znaczenie w systemie reagującym na realne odgłosy wydawane przez użytkownika podczas gry.
Aktualizacja pokazuje, że Thief VR: Legacy of Shadow się nie poddaje. Jest projektem aktywnie rozwijanym, a deweloperzy traktują opinie fanów poważnie. Dla wielu graczy to sygnał, że warto dać tytułowi drugą szansę – zwłaszcza po serii istotnych poprawek. Gra jest dostępna na PlayStation VR2, Meta Quest oraz PC VR.
