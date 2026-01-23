Nie na taką nową odsłonę Thief czekali fani. Twórcy reagują na krytykę i poprawiają grę

Dla wielu graczy to sygnał, że warto dać tytułowi drugą szansę.

Przypomnijmy, 4 grudnia 2025 zadebiutował Thief VR: Legacy of Shadow, nowa odsłona słynnej serii skradanek. Produkcja studia Maze Theory, wydana przez Vertigo Games, miała ambicję przenieść serię w pełni do świata wirtualnej rzeczywistości, stawiając na immersję, operowanie cieniem oraz mechaniki oparte na fizycznych interakcjach. Czy to się udało?

Thief VR: Legacy of Shadow z aktualizacją po słabych ocenach

Premiera spotkała się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. Krytycy i gracze chwalili klimat, wykorzystanie VR oraz samą ideę Thiefa widzianego z perspektywy pierwszej osoby, ale jednocześnie wskazywali na techniczne niedociągnięcia, problemy z oświetleniem, stabilnością oraz nierówną jakość wykonania. Gra osiągnęła średnie oceny w okolicach 69 pkt na Metacritic, co jasno pokazało, że projekt ma potencjał, ale wymaga dopracowania.