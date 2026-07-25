Nie jesteś fanem Enoli Holmes? 16 lat temu BBC dało nam jedną z najlepszych wersji kultowego detektywa

Serial, który na nowo zdefiniował Sherlocka Holmesa.
Choć dziś fani Sherlocka Holmesa ostatnio znają go głównie za sprawą wyczynów jego młodszej siostry, Enoli, warto przypomnieć, że 16 lat temu, w lipcu 2010 roku, zadebiutował serial Sherlock, stawiający słynnego detektywa w centrum. Produkcja stacji BBC szybko stała się światowym fenomenem. Wielu widzów zgodnie uznaje, że to jest za jedna z najlepszych współczesnych adaptacji twórczości Arthura Conana Doyle'a.
Sherlock, który bardziej przypominał House'a niż klasycznego dżentelmena
Za serial odpowiadali Steven Moffat i Mark Gatiss, którzy przenieśli słynnego detektywa do współczesnego Londynu. W tytułową rolę wcielił się Benedict Cumberbatch, a partnerował mu Martin Freeman jako doktor John Watson.
Sherlock w tej interpretacji daleki był od eleganckiego dżentelmena znanego z klasycznych ekranizacji. To genialny, ale arogancki i społecznie niezręczny detektyw, który często traktuje innych z wyższością. Wielu widzom jego sposób bycia przywodził na myśl Gregory'ego House'a – błyskotliwego geniusza rozwiązującego zagadki dzięki niezwykłej dedukcji, ale jednocześnie trudnego we współpracy i pozbawionego cierpliwości wobec otoczenia.
GramTV przedstawia:
Serial błyskawicznie zdobył ogromną popularność na całym świecie i wyniósł Cumberbatcha oraz Freemana do grona największych telewizyjnych gwiazd swojej dekady. Przez lata doczekał się czterech sezonów i odcinka specjalnego. Zdobył też liczne nagrody, a dziś w wielu kręgach ma już status produkcji kultowej.
Mimo upływu lat Sherlock wciąż cieszy się bardzo dobrymi opiniami. W serwisie Rotten Tomatoes cały serial utrzymuje 78% pozytywnych recenzji krytyków i 83% ocen widzów, natomiast znakomicie oceniany pierwszy sezon może pochwalić się aż 93% od krytyków i 97% od publiczności.
Jeśli więc po seansie Enoli Holmes na Netflix macie ochotę na kolejną historię z najsłynniejszym detektywem świata, Sherlock pozostaje jedną z tych produkcji, które zdecydowanie warto nadrobić – nawet po szesnastu latach od premiery. Serial jest dostępny w ramach subskrypcji na Amazon Prime Video.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!