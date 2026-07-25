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Nie jesteś fanem Enoli Holmes? 16 lat temu BBC dało nam jedną z najlepszych wersji kultowego detektywa

Jakub Piwoński
2026/07/25 12:30
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Serial, który na nowo zdefiniował Sherlocka Holmesa.

Choć dziś fani Sherlocka Holmesa ostatnio znają go głównie za sprawą wyczynów jego młodszej siostry, Enoli, warto przypomnieć, że 16 lat temu, w lipcu 2010 roku, zadebiutował serial Sherlock, stawiający słynnego detektywa w centrum. Produkcja stacji BBC szybko stała się światowym fenomenem. Wielu widzów zgodnie uznaje, że to jest za jedna z najlepszych współczesnych adaptacji twórczości Arthura Conana Doyle'a.

Sherlock
Sherlock

Sherlock, który bardziej przypominał House'a niż klasycznego dżentelmena

Za serial odpowiadali Steven Moffat i Mark Gatiss, którzy przenieśli słynnego detektywa do współczesnego Londynu. W tytułową rolę wcielił się Benedict Cumberbatch, a partnerował mu Martin Freeman jako doktor John Watson.

Sherlock w tej interpretacji daleki był od eleganckiego dżentelmena znanego z klasycznych ekranizacji. To genialny, ale arogancki i społecznie niezręczny detektyw, który często traktuje innych z wyższością. Wielu widzom jego sposób bycia przywodził na myśl Gregory'ego House'a – błyskotliwego geniusza rozwiązującego zagadki dzięki niezwykłej dedukcji, ale jednocześnie trudnego we współpracy i pozbawionego cierpliwości wobec otoczenia.

GramTV przedstawia:

Serial błyskawicznie zdobył ogromną popularność na całym świecie i wyniósł Cumberbatcha oraz Freemana do grona największych telewizyjnych gwiazd swojej dekady. Przez lata doczekał się czterech sezonów i odcinka specjalnego. Zdobył też liczne nagrody, a dziś w wielu kręgach ma już status produkcji kultowej.

Mimo upływu lat Sherlock wciąż cieszy się bardzo dobrymi opiniami. W serwisie Rotten Tomatoes cały serial utrzymuje 78% pozytywnych recenzji krytyków i 83% ocen widzów, natomiast znakomicie oceniany pierwszy sezon może pochwalić się aż 93% od krytyków i 97% od publiczności.

Jeśli więc po seansie Enoli Holmes na Netflix macie ochotę na kolejną historię z najsłynniejszym detektywem świata, Sherlock pozostaje jedną z tych produkcji, które zdecydowanie warto nadrobić – nawet po szesnastu latach od premiery. Serial jest dostępny w ramach subskrypcji na Amazon Prime Video.

Tagi:

Popkultura
BBC
Sherlock Holmes
Benedict Cumberbatch
Martin Freeman
Sherlock
Enola Holmes
Millie Bobby Brown
Enola Holmes 3
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112