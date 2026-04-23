13 lat temu nowy Star Trek dał nam twist, który przeszedł do historii jako najsłabiej skrywany sekret

Film J.J. Abramsa odniósł sukces, ale jego największa tajemnica… nie była żadną tajemnicą.

Dokładnie 13 lat temu do kin trafił W ciemność. Star Trek — kontynuacja rebootu kultowej serii science fiction. Za sterami ponownie stanął J.J. Abrams, który jeszcze przed pracą nad nową trylogią Gwiezdne wojny z powodzeniem wskrzesił konkurencyjne uniwersum i przyciągnął do niego nową publiczność. Khan, czyli tajemnica, której nie było. 13 lat filmu W ciemność. Star Trek Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i fanów, oferując widowiskową historię załogi USS Enterprise, która mierzy się z tajemniczym terrorystą zagrażającym całej Federacji. Jednak to nie fabuła, a jeden konkretny element produkcji zapisał się najmocniej w pamięci widzów. Chodzi oczywiście o postać Khana — jednego z najbardziej ikonicznych antagonistów w historii Star Trek. W oryginalnej serii i filmie Star Trek II: Gniew Khana wcielał się w niego Ricardo Montalbán, tworząc jedną z najbardziej pamiętnych kreacji w gatunku.

Gdy ogłoszono, że w nowym filmie pojawi się tajemniczy złoczyńca grany przez Benedict Cumberbatcha, fani niemal natychmiast zaczęli podejrzewać, że chodzi właśnie o Khana. Twórcy jednak konsekwentnie dementowali te doniesienia, utrzymując, że to zupełnie nowa postać. Rzeczywistość okazała się… dokładnie taka, jak przewidywano. W jednej z kluczowych scen bohater Cumberbatcha niemal demonstracyjnie ujawnia swoją tożsamość, wypowiadając imię “Khan”. Moment ten, zamiast szokować, został przez wielu odebrany jako oczywistość — i dziś często przywoływany jest jako przykład jednego z najgorzej skrywanych twistów w historii kina.

Cała sytuacja stała się symbolem zmieniających się realiów promocji filmów. W erze internetu, przecieków i spekulacji utrzymanie tajemnicy staje się coraz trudniejsze — a czasem wręcz niemożliwe. W ciemność. Star Trek pokazał, że nawet konsekwentne zaprzeczanie twórców nie jest w stanie zatrzymać dobrze poinformowanej społeczności fanów. Co ciekawe, dziś podobne porównania pojawiają się przy okazji Superman 2. Wokół filmu ostatnio narosły plotki o tym, że jedna z ogłoszonych aktorek tak naprawdę wcieli się w Wonder Woman. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z kolejnym przypadkiem „tajemnicy”, którą widzowie poznali na długo przed premierą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










