Twórca skasowanego science fiction zabrał głos po anulowaniu produkcji. Nie pozostawił żadnych wątpliwości

To koniec głośnej serii, przynajmniej w takiej formie.

Russell T Davies po raz pierwszy skomentował swoje odejście z Doktora Who. Scenarzysta i showrunner, który w 2023 roku wrócił do kultowego serialu BBC, odniósł się do sprawy po tygodniach spekulacji dotyczących jego przyszłości, krytyki ze strony części fanów oraz niepewnych dalszych losów produkcji. Doktor Who – twórca serialu krótko skomentował zawieszenie serialu i swoje odejście BBC niedawno potwierdziło, że Doktor Who zostanie wystawiony do przetargu, a stacja poszukuje nowego partnera produkcyjnego dla serialu. Oznacza to, że dotychczasowa seria, wraz z tegorocznym świątecznym odcinkiem specjalnym, została skasowana. Doktor Who pozostaje więc w zawieszeniu, a widzowie muszą liczyć na to, że brytyjskiej stacji szybko uda znaleźć się nowego partnera do kontynuowania kultowej serii science fiction.

Informacja ta tylko podgrzała dyskusję wokół marki, gdyż już wcześniej pojawiały się głosy, że produkcja może zniknąć z ekranów na kilka lat. Wśród fanów nie brakowało również opinii, że za obecną sytuację odpowiada właśnie Davies, którego druga kadencja przy serialu okazała się znacznie bardziej burzliwa, niż początkowo zakładano. Showrunner był też krytykowany za swój pożegnalny wpis dotyczący Doktora Who. Pojawił się on zaledwie kilka dni po tym, jak Davies zapowiadał ważne ogłoszenie ze strony BBC. Ostatecznie okazało się, że chodziło o decyzję, która przez wielu odbiorców została odebrana jako praktyczne anulowanie dotychczasowych planów związanych z serialem. Zapytany przez Mirror Online o rozstanie z marką, Davies odpowiedział bardzo krótko. Czas ruszyć dalej, to wszystko.

GramTV przedstawia:

To jedyny komentarz, na jaki zdecydował się twórca. Jego słowa sugerują, że nie zamierza szerzej tłumaczyć kulis odejścia ani odnosić się do zarzutów, które w ostatnich tygodniach pojawiały się w sieci. Powrót Russella T Daviesa do Doktora Who w 2023 roku zapowiadano jako nowe otwarcie dla jednej z najważniejszych brytyjskich marek science fiction. To właśnie Davies odpowiadał za niezwykle udany restart serialu w 2005 roku, dlatego jego ponowne zaangażowanie budziło ogromne oczekiwania. Ambicje były dodatkowo wzmacniane przez współpracę z Disney+, powrót Davida Tennanta przy okazji obchodów 60 lecia serii oraz zapowiedzi rozbudowy tak zwanego Whoniverse. W ostatnich dwóch latach Davies kilkukrotnie sugerował, że ma plany wykraczające daleko poza najbliższe odcinki. Wspominał nawet, że pomysły fabularne sięgają czwartego i piątego sezonu nowej ery, a na końcu jednej z tych historii miały czekać „niesamowite rzeczy”. Z czasem coraz głośniej mówiło się także o potencjalnym odcinku świątecznym na 2026 rok. Na ten moment przyszłość Doktora Who pozostaje niejasna. BBC nie ogłosiło jeszcze nowego Doktora, nie potwierdzono również partnera produkcyjnego, który miałby przejąć dalszy rozwój serialu. Wygląda więc na to, że marka czeka na kolejne otwarcie, ale może minąć sporo czasu, zanim widzowie ponownie zobaczą TARDIS na ekranie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.