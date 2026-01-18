Nie Bulwark, a Warownia. Nowy zamek w Heroes of Might and Magic 3 już po polsku

Chociaż w tym roku minie 27 lat od premier Heroes of Might and Magic 3, to scena moderska tej produkcji pozostaje żywa. Teraz zaś ponownie dała o sobie znać.

Wszystko z uwagi na modyfikację Horn of the Abyss. Ta bowiem dopiero co dodała do zasłużonego Heroes of Might and Magic 3 zupełnie nową frakcję. Nowy zamek Heroes of Might and Magic 3 spolszczony Na początku roku w ręce fanów trafiło wreszcie z dawna zapowiadane Bulwark. Mowa tutaj o neutralnej frakcji, ulokowanej w zimowej krainie Vori. Nie posiada ona jednostek latających, a te, które poruszają się po lądzie, są z natury wolniejsze niż przedstawiciele innych ras. Jednocześnie jednak jednostki z Bulwark podczas poruszania się po śniegu, w przeciwieństwie do innych postaci, nie zostają spowolnione. Wybierając tę właśnie frakcję, na podorędziu mamy śnieżne elfy. yeti, koboldy czy tez mamuty.

Co ważne, teraz po około dwóch tygodniach nowy zamek doczekał się swojej polskiej wersji. Do Horn of the Abyss w wersji 1.8.0 wydano łatkę spolszczającą, dzięki której od teraz mamy do czynienia z Warownią. Ale to nie wszystko, bo patch ten dodaje również specjalnie nagrany przy tej okazji dubbing do kampanii Wykuci w ogniu oraz Va banque.

Sama społeczność miała szansę, by aktywnie wziąć udział w pracach nad spolszczeniem. Głównie w formie ankiet, w których udział wzięło w sumie 1785 osób, a które wpłynęły na to, co autorzy modyfikacji zamieścili w łatce. Również aktorzy dubbingowi, którzy użyczyli swoich głosów we wspomnianych kampaniach, zostali wyłonieni na drodze konkursów. Spolszczenie do Horn of the Abyss w wersji 1.8.0 pobrać można stąd: automatyczny instalator

paczka danych Na koniec warto wspomnieć, że Warownia to trzecia już frakcja, która została dodana do Heroes of Might and Magic 3 w ramach rozwijanej od 2008 roku modyfikacji Horn of the Abyss. Inne dwa zamki, z których również mogą korzystać fani HoM&M3 to Przystań oraz Fabryka.

