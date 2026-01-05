Heroes of Might & Magic 3 z nową frakcją. Fanowski dodatek wciąż się rozwija

Mamy naprawdę świetne wieści dla wszystkich miłośników Heroes of Might & Magic 3. Twórcy dodatku Horn of the Abyss postanowili zakończyć 2025 rok w stylu i udostępnili aktualizację oznaczoną numerem 1.8. Wspomniany patch wprowadza do gry zupełnie nową – dwunastą – frakcję o nazwie Warownia.

Fanowski dodatek Horn of the Abyss do Heroes of Might & Magic 3 wzbogacony o nową frakcję

Twórcy dodatku Horn of the Abyss tym razem przenoszą fanów do mroźnej krainy Vori, czyli „surowego, zimowego regionu świata Heroes of Might & Magic”. Zgodnie z przekazanymi informacjami Warownia wyróżnia się zarówno estetyką, jak i „świeżymi mechanikami”. Wśród nowych jednostek znalazły się natomiast m.in. koboldy, jotuny czy mamuty.