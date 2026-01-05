Heroes of Might & Magic 3 z nową frakcją. Fanowski dodatek wciąż się rozwija

Twórcy Horn of the Abyss udostępnili kolejną aktualizację.
Mamy naprawdę świetne wieści dla wszystkich miłośników Heroes of Might & Magic 3. Twórcy dodatku Horn of the Abyss postanowili zakończyć 2025 rok w stylu i udostępnili aktualizację oznaczoną numerem 1.8. Wspomniany patch wprowadza do gry zupełnie nową – dwunastą – frakcję o nazwie Warownia.
Fanowski dodatek Horn of the Abyss do Heroes of Might & Magic 3 wzbogacony o nową frakcję
Twórcy dodatku Horn of the Abyss tym razem przenoszą fanów do mroźnej krainy Vori, czyli „surowego, zimowego regionu świata Heroes of Might & Magic”. Zgodnie z przekazanymi informacjami Warownia wyróżnia się zarówno estetyką, jak i „świeżymi mechanikami”. Wśród nowych jednostek znalazły się natomiast m.in. koboldy, jotuny czy mamuty.
Nowa aktualizacja dodatku Horn of the Abyss wprowadza również nowy system runiczny, który dostępny jest nie tylko dla bohaterów Warowni. Rozszerza on bowiem również możliwości taktyczne innych frakcji. Niżej znajdziecie zwiastun prezentujący nowości udostępnione z patchem 1.8.
Nowa frakcja była intensywnie testowana przez blisko półtora miesiąca zarówno pod kątem balansu, jak i realnego wpływu na rozgrywkę PvP i single player. W testach brało udział 16 doświadczonych graczy z Polski i Rosji, w tym zawodnicy sceny kompetytywnej, twórcy map oraz testerzy współpracujący bezpośrednio z HotA Crew – podkreśla Michał „Czilera” Wojtowicz, koordynator polskiej grupy testerów i organizator turnieju z ramienia H3gg.
Wraz z aktualizacją 1.8 twórcy dodatku Horn of the Abyss wprowadzili również szereg usprawnień i zmian systemowych. Mowa tutaj m.in. o poprawkach balansu jednostek i bohaterów czy zmianach w umiejętnościach, artefaktach i czarach. Nie zapomniano też o korektach interfejsu oraz stabilności gry, a pełną listę zmian znaleźć można pod tym adresem.
To jednak nie koniec wartych uwagi informacji dla społeczności Heroes of Might & Magic 3. Organizacja H3gg z okazji premiery Warowni ogłosiła turniej Winter Stories. Zgodnie z przekazanymi informacjami zainteresowani mogą liczyć na:
rywalizację na najwyższym poziomie z udziałem czołowych graczy,
klasyczne szablony rozgrywki ze zmianami wynikającymi z dodania nowej frakcji,
unikalny, zimowy klimat inspirowany nowym miastem.
Premiera Warowni to idealny moment, by przenieść nowe mechaniki na grunt rywalizacji. Turniej Winter Stories został zaprojektowany tak, aby dać graczom przestrzeń do eksperymentowania, odkrywania nowych strategii i sprawdzenia frakcji w realnych warunkach turniejowych. To wydarzenie, które ma nie tylko wyłonić zwycięzcę, ale też wdrożyć zamek do rozgrywek Heroes of Might & Magic 3 – podsumował Wojtowicz.
