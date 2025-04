NFS: Underground 2 Remake w nowym gameplayu. Zaprezentowano rozgrywkę za dnia

Fanowskie odświeżenie Need for Speed: Underground 2 na Unreal Engine 5 zawierać będzie również rozgrywkę przy świetle dziennym.

Jedną z największych nowości fanowskiego Need for Speed: Underground 2 Remake będzie możliwość nie tylko ściągania się po nocy, ale również za dnia. Zespół modderów znany jako 2Unreal5Underground udostępnił najnowszy gameplay ze swojego ambitnego projektu, który prezentuje prawie dwie minuty driftów przy zachodzie (a może wschodzie?) słońca. Aby odpowiednio wchodzić w zakręty wykorzystano do tego samochód Mitsubishi Lancer Evolution VIII.

Need for Speed: Underground 2 Remake – nowy gameplay prezentuje rozgrywkę za dnia

Twórcy potwierdzili, że najnowsza wersja remake’u NFS: Underground 2 doczekała się cyklu dnia i nocy, systemu pogodowego, a także dopracowania fizyki jazdy i poprawionego prowadzenia samochodów. Ukończony został również oczekiwany tryb kariery, a także wprowadzono sporo nowych poprawek wizualnych, w tym zupełnie nowe oświetlenie.